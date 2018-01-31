البرتغالى بيدرو مديرًا فنيًا للإسماعيلي

علي المصري استقر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان على تعيين البرتغالى بيدرو بارنى مديرا فنيا للنادى الإسماعيلى. وبدأ بيدرو صاحب الـ٥١ عاما مسيرته التدريبية فى سن الـ ٣٥ عاما عقب اعتزاله كرة القدم مباشرة، تولى بعدها تدريب…

علي المصري

استقر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان على تعيين البرتغالى بيدرو بارنى مديرا فنيا للنادى الإسماعيلى.

وبدأ بيدرو صاحب الـ٥١ عاما مسيرته التدريبية فى سن الـ ٣٥ عاما عقب اعتزاله كرة القدم مباشرة، تولى بعدها تدريب عدة أندية برتغالية مثل أكاديميكا وصعد به من الدرجة الأولى للدورى البرتغالى الممتاز، وانتقل لتدريب نادى أمادورا ونادى بوافيستا.

انتقل بعدها للتدريب فى المنطقة العربية حيث عمل كمساعد لمانويل جوزيه فى النادى الأهلى، وانتقل للعمل معه فى منتخب أنجولا.

وعرض على بيدرو تدريب النادى الأهلى مرتين ولكنه رفض العمل فى مصر فى ظل الأحوال السياسية التى أثرت على الرياضه حينها، بعدها ترشح للعمل كمدير فنى للمنتخب الأنجولى.

الجدير بالذكر بأن بيدرو كان لاعبا بارزآ فى صفوف المنتخب البرتغالى ويعد اللاعب التاريخى لنادى بوافيستا وصاحب الهدف التاريخى لناديه فى مرمى إنتر ميلان بطل أوروبا حينها.