البربري : صناعة الـ«3DPrinting» أحدثت طفرة في قطاع المستلزمات الطبية

قال د. رياض البربري، أستاذ البيولوجيا الجزيئية وبيولوجيا العظام ورئيس مركز أبحاث أمراض الجهاز الحركي والأبحاث التطبيقية بجامعة بنسلفانيا بالولايات المتحدة، إن صناعة الـ3DPrinting أحدثت طفرة كبيرة في قطاع المستلزمات الطبية. جاء ذلك خلال مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة» الذي استكمل جلساته الحوارية في يومه الثاني، وكانت الجلسة الحوارية العاشرة من جلسات المؤتمر تحت عنوان «الصناعات الطبية والدوائية: التحديات والفرص»، بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، وبمشاركة عدد من رجال الأعمال والخبراء المصريين بالخارج والأجانب، وأدار الجلسة الإعلامي أحمد عبد الصمد.

ولفت البربري إلى أن هذه الصناعة شهدت تطورًا كبيرًا، مضيفًا أن هناك شركة ناشئة في أمريكا تنتج مسمارًا طبيًّا يعمل على تثبيت كسور العظام بشكل أفضل دون تضرر العظام، ويمكن أن يتم التواصل مع هذه الشركة والتعاقد معها للاستثمار في مصر لتوفير منتجاتها محليًّا والتصدير لدول المنطقة.

حماد : هناك ضرورة لتدريب العاملين على وسائل التصنيع الحديثة التي تعتمد على التكنولوجيا

طالبت نادية حماد، خبيرة صناعة التشخيص الطبي وأبحاث وتطوير التجارب الإكلينيكية، بضرورة تدريب العاملين على وسائل التصنيع الحديثة التي تعتمد على التكنولوجيا.

منوهة بأن الشركات العالمية تبحث عن أسواق مختلفة لإجراء مراكز علمية، ومصر لديها فرصة كبيرة لجذب مثل هذا الاستثمارات.

منسي : يجب الإشادة بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»

فيما أكد د. ريك منسى، مؤسس شركة Espresso Health في كندا للرعاية الصحية، أن الأنظمة الصحية التي توفر معلومات عن المرضى لم تعد رفاهية، وبشكل خاص في ظل التحولات الرقمية.

وقال: هذا ما نقوم به في أونتاريو الكندية من توفير رقمنة للملفات الطبية، وتوفير نموذج رعاية متكامل وتطوير خدمة المرضى، بجانب تحسين أداء مقدمي الرعاية، واستكمال ما يُعرف بالهدف رباعي الأبعاد.

وأشاد بما تقدمه المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» من خدمات طبية وعلاجية، وكذلك مشروع التأمين الصحي الشامل في مصر، موضحًا حرصه على تقديم رعاية للمسنين، وتقديم نماذج الرعاية الوقائية والعلاجية.

الجلسة الحوارية العاشرة من جلسات المؤتمر تحت عنوان « الصناعات الطبية والدوائية: التحديات والفرص

كن كي: علاج الجروح علم يتطور بشكل كبير في هذا المجال

بدورها أكدت د. جانيت كن كي، عضو مجلس إدارة منظمة Wounds Canada وأستاذ مساعد في تمريض البكالوريا في جامعة كيب بريتون بكندا، أن علاج الجروح علم يتطور بشكل كبير في هذا المجال، ويمكن أن تكون مصر واحدة من الدول المتقدمة في هذا المجال.

ولفتت إلى أن هذا القطاع يشهد طفرة كبيرة في العالم، مؤكدة أن حجم الاستثمار في قطاع علاج الجروح يبلغ 17 مليار دولار، ومتوقع زيادته بنسبة 6% سنويًّا ليصل إلى 28 مليار دولار في عام 2029 ولا بد من التخطيط للسوق بشكل جيد وإنشائه بالشكل الأمثل ليصبح سوقًا منافسًا في مصر وشمال أفريقيا، ويجب أن يتشكل على أساس سلاسل القيمة. وطالب بضرورة تهيئة المناخ لصنع مجتمعات صحية بشكل أفضل.