البربرى يطعن على انتخابات مقعد النيل بعضوية البورصة

تقدم منصور البربرى، رئيس شركة” بى آى جى” للتجارة والاستثمار، بطلب رسمى أمام اللجنة المنظمة لانتخابات البورصة للطعن على نتيحة اختيار، ممثل لبورصة النيل بعضوية البورصة.

وقال – فى تصريحات لـ “المال” – إنه تقدم اليوم الخميس بالطعن لإدارة البورصة، اعتراضا منه على طريقة إدارة الانتخابات واحتمالية وجود تزوير فى التفويضات المستخدمة فى التصويت.

وأوضح أنه حصل على تفويض رسمى بأن 14 شركة مقيدة بالنيل إلا أنه فؤجئ بحصوله على 12 صوتا فقط عند الفرز.

وطالب “البربرى” فى الطعن بإعادة الانتخابات من جديد، وضرورة تأكد لجنة الانتخابات من الأشخاص الذين يقومون بالتصويت.

وكان أحمد بهاء الدين شلبى، نائب رئيس شركة “إم بى” للهندسة قد فاز بمقعد بورصة النيل فى الانتخابات التى أجريت يوم الإثنين الماضى، بحصوله على 17 صوتا.