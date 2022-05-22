البرازيل تستهدف 40 مليار دولار تبادل تجاري مع الدول العربية بنهاية 2022

كشف وزير الشئون الاستراتيجية بجمهورية البرازيل فلافيو روشا اهتمام بلاده بتعزيز التعاون المشترك مع الدول العربية ورفع معدلات التبادل التجاري بنهاية العام الحالي الي 40 مليار دولار مقارنة بنحو 24 مليار دولار في 2021.

وقال خلال مؤتمر صحفي اليوم بمناسبة زيارته لمصر على رأس وفد يضم عدد من الشركات البرازيلية، وبحضور رئيس الغرفة البرازيلية، والسفير البرازيلي بالقاهرة، إنه يقوم بجولة لتسع دول عربية تتضمن كلا من المغرب ومصر وسلطنة عمان والإمارات والكويت والبحرين والعراق والسعودية، مضيفا أنه يوجد بالبرزايل نحو 10 ملايين عربي.

وأشار إلى وجود فرص كبيرة للشركات المصرية في مجال مشروع تحلية مياه البحر المنطقة الشمالية الشرقية حيث أن البرازيل بلد تبلغ مساحتها نحو 8.5 مليون متر وتقع على الشريط الساحلي بطول 8 آلاف كيلو متر وتمتلك نحو 5.2 مليون متر مربع مياه.

وأوضح روشا إمكانية التعاون مع الجانب المصري في مجالات الطاقة الشمسية الجديدة والمتجددة وفي مجال الأثاث وفي مجال التصنيع الزراعي وفي مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.