البرازيل تستبدل مساحات قصب السكر بفول الصويا

خالد بدر الديناستبدلت البرازيل مساحات واسعة من أراضيها المزروعة بقصب السكر، بفول الصويا، الذى ارتفعت صادراته هذا العام حتى الآن، إلى مستويات قياسية، مع تزايد الطلب عليه من الصين، بسبب التوترات التجارية المحتدمة بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية، وضخامة المعروض من السكر فى الأسواق العالمية،

خالد بدر الدين





استبدلت البرازيل مساحات واسعة من أراضيها المزروعة بقصب السكر، بفول الصويا، الذى ارتفعت صادراته هذا العام حتى الآن، إلى مستويات قياسية، مع تزايد الطلب عليه من الصين، بسبب التوترات التجارية المحتدمة بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية، وضخامة المعروض من السكر فى الأسواق العالمية، وهبوط سعر الكيلو إلى 23 سنتا، ليسجل أدنى مستوى منذ أعوام.

قفزت صادرات البرازيل من فول الصويا خلال يوليو الماضى، أكثر من 46%، لتتجاوز 10.2 مليون طن، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضى، بعد أن فرضت حكومة بكين رسوم جمركية جديدة على الواردات الأمريكية من فول الصويا، 25%، ردًّا على جمارك الرئيس دونالد ترامب، التى فرضها على العديد من الواردات الصينية هذا العام.

ذكرت وكالة رويترز أن صادرات البرازيل من فول الصويا ارتفعت خلال النصف الأول من العام الحالى، 36%، بزيادة 6% عنها خلال نفس الفترة من العام الماضى، لتسجل أعلى مستوى فى تاريخها مع تزايد التوترات التجارية بين واشنطن وبكين.

أكد جوستافو لوبيز، أحد المزارعين، الذى يملك أرض يبلغ مساحتها 1600 هكتار أو ما يعادل 4 آلاف فدان بولاية ساو باولو بقصب السكر، أنه زرعها فى بداية هذا العام بفول الصويا، ويراهن على تحقيق مكاسب ضخمة، بفضل تدفق المشترين من الصين على البرازيل، بعد أن توقفت الواردات الأمريكية بسبب الجمارك المرتفعة، وتوقّع أن يزرع هذا المحصول فى سبتمبر حال استمر الطلب الصينى مرتفعًا.

جاء فى بيانات رسمية نشرتها حكومة البرازيل، هذا الأسبوع، أن التحولات فى التدفقات التجارية حول العالم تغير الخطة الزراعية، مع اتجاه المزارعين إلى زراعة المحاصيل وفقا لشهية الصينيين، لدرجة أن المساحات المزروعة بفول الصويا الذى يعتمد عليه سكان الصين فى طعامهم، قفزت أكثر من 2 مليون هكتار، بينما انكمشت مساحة الأراضى المخصصة لقصب السكر إلى 400 ألف هكتار.

أدى تزايد الطلب الصينى على اللحوم إلى ضخامة وارداتها من فول الصويا، الذى يستخدم كعلف للحيوانات لدرجة، أن بكين استوردت العام الماضى من البرازيل بقيمة 20.3 مليار دولار، و53.8 مليون طن، أو نصف إنتاجها بالكامل وبزايدة أكثر من 136% على وارداتها عام 2012.

انتعشت تجارة الحبوب البرازيلية مع منافستها للولايات المتحدة الأمريكية على صدارة إنتاج فول الصويا هذا العام، بعد أن تفوقت صادراتها عليها من هذا المحصول طوال 5 أعوام ماضية.

كما أن التعريفات الجمركية التى فرضتها الصين على الواردات من السكر ساعدت على تزايد المعروض منه، لا سيما أن الدول المتقدمة تواصل تخفيض استهلاكها من السكر، لأسباب صحية، لدرجة أن روبرتو باربوزا، المدير التنفيذى لشركة نوفا أمريكا لإنتاج قصب السكر، قال إن المساحة المزروعة التى تملكها والبالغة 110 آلاف هكتار تناقصت هذا العام فقط، بحوالى 3 آلاف هكتار، كما أنه شاهد العديد من المزارعين يتحولون من زراعة قصب السكر، إلى الحبوب فى أنحاء البرازيل.

أعلن روبرتو باربوزا أن عدد مصانع السكر التى تعرضت للإغلاق خلال 5 أعوام الماضية، بلغ 60 مصنعًا، وأن المصانع الباقية البالغ عددها 270 مصنعًا تواجه متاعب خطيرة، لتظل مفتوحة مع انخفاض توريد محصول قصب السكر إليها.