البرازيل ترفض التعاون مع السعودية لخفض إنتاج النفط

رويترزقال مارسيو فيلكس، وهو مسئول كبير بوزارة النفط والغاز البرازيلية، اليوم، إن بلاده رفضت مسعى غير رسمي من السعودية لإقناعها بالانضمام إلى خطة تخفيضات إنتاجية تقودها "أوبك"؛ بهدف دعم أسعار الخام التي تضررت من وفرة المعروض. والبرازيل هي أكبر منتج للنفط في أمريكا اللاتينية.وأكد فليكس أنه

رويترز





قال مارسيو فيلكس، وهو مسئول كبير بوزارة النفط والغاز البرازيلية، اليوم، إن بلاده رفضت مسعى غير رسمي من السعودية لإقناعها بالانضمام إلى خطة تخفيضات إنتاجية تقودها “أوبك”؛ بهدف دعم أسعار الخام التي تضررت من وفرة المعروض. والبرازيل هي أكبر منتج للنفط في أمريكا اللاتينية.

وأكد فليكس أنه تلقّى اتصالًا هاتفيًّا، الأسبوع الماضي، من مستشار وزير الطاقة السعودي خالد الفالح ”لاستطلاع رأيه“ بشأن تخفيضات إنتاجية محتملة. وتابع: “هم قلقون من نمو الإنتاج في البرازيل.. ونحن شرحنا لهم بالفعل أن البرازيل لا يمكنها أن تفعل هذا“.

وبموجب القانون لا يمكن للبرازيل، التي تنتج 2.65 مليون برميل يوميًّا، أن تكبح الإنتاج.

وقالت الهيئة المنظمة لقطاع الطاقة إن البلد الواقع في أمريكا الجنوبية قد يضاعف إنتاجه النفطي ليصل إلى أكثر من 5 ملايين برميل يوميًّا بحلول 2027.

وأضاف فيلكس، الذي حضر اجتماع “أوبك”، العام الماضي، أن السعودية تواصلت مع البرازيل في مناسبات سابقة لمناقشة المسألة، وأن السعوديين لم يتخلوا عن مسعاهم لإقناع البرازيل.

وتنفذ “أوبك” و10 دول أخرى منتجة للنفط غير أعضاء بالمنظمة، من بينها روسيا، اتفاقًا لخفض إنتاج الخام بمقدار 1.8 مليون برميل يوميًّا حتى نهاية مارس 2018.

وتجتمع المنظمة في نهاية الشهر الحالي، ويتوقع كثير من المراقبين أن تمدد العمل بالاتفاق.