البرازيل تتأهل لثمن نهائي المونديال.. وسويسرا ترافقها بعد تعادل مثير مع كوستاريكا

علي المصريلم يجد المنتخب البرازيلي أي صعوبة في التأهل للدور ثمن النهائي من كأس العالم "روسيا 2018"، بفوزه على المنتخب الصربي بهدفين نظيفين، مساء الأربعاء، على ملعب أوتكريتي أرينا، في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات دور المجموعات للمجموعة الخامسة للمونديالسجل هدفي راقصي السامبو، باول

علي المصري

لم يجد المنتخب البرازيلي أي صعوبة في التأهل للدور ثمن النهائي من كأس العالم “روسيا 2018″، بفوزه على المنتخب الصربي بهدفين نظيفين، مساء الأربعاء، على ملعب أوتكريتي أرينا، في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات دور المجموعات للمجموعة الخامسة للمونديال





سجل هدفي راقصي السامبو، باولينيو في الدقيقة 36 من الشوط اﻷول، قبل أن ينهي تياجو سيلفا علي طموح صربيا في إدراك التعادل، بتسجيله للهدف الثاني في الدقيقة 68 من عمر اللقاء.

وفي المباراة اﻷخرى ضمن المجموعة والجولة نفسها، صعد المنتخب السويسري إلى الدور الثاني للبطولة، بعدما تعادل مع نظيره الكوستاريكي 2- 2، على ملعب “نيجني نوفجورود”.

أحرز لسويسرا بليريم دزيمايلي في الدقيقة 31، ودرميتش في الدقيقة 88، بينما سجل لكوستاريكا كيندال واتسون في الدقيقة 56، ويان سومر بالخطأ في مرماه في الدقيقة 90+3.

وتصدرت البرازيل المجموعة برصيد 7 نقاط، لتتأهل لملاقاة المكسيك ثانية المجموعة السادسة، فيما تجمد رصيد المنتخب الصربي عند 3 نقاط، وودع مبكرًا، بينما رافقت سويسرا البرازيل إلى دور الستة عشر، لتلاقي السويد أول المجموعة السادسة.