البرازيل تبحث عن الفوز اﻷول وتجنب مصير الكبار أمام كوستاريكا

صربيا لحسم التأهل في مواجهة سويسرا "الجريحة"علي المصريتستهدف البرازيل تحقيق فوزها الأول في كأس العالم " روسيا 2018"، عندما تواجه كوستاريكا في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة للمونديال، سعياً إلى تعويض تعادلها المخيب في الجولة الأولى مع سويسرا.وهناك حالة من القلق على الحالة ا

صربيا لحسم التأهل في مواجهة سويسرا “الجريحة”





علي المصري

تستهدف البرازيل تحقيق فوزها الأول في كأس العالم ” روسيا 2018″، عندما تواجه كوستاريكا في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة للمونديال، سعياً إلى تعويض تعادلها المخيب في الجولة الأولى مع سويسرا.

وهناك حالة من القلق على الحالة البدنية لنجمها نيمار الذي تعرض لكدمات قوية في المباراة الأولى، ولم يشارك بانتظام في التدريبات خلال الأيام الماضية، وتعرض أغلى لاعب في العالم لمعاملة خشنة خلال المباراة الأولى ضد سويسرا، حيث ارتكبت بحقه 10 مخالفات وهي أعلى نسبة للاعب واحد في مباراة واحدة في نهائيات كأس العالم منذ 20 عاماً، وانتهت المباراة بتعادل مخيب للمنتخب الأمريكي الجنوبي (1-1) في بداية مسعاه لتعزيز رقم القياسي وإحراز لقبه السادس في البطولة.

أطلق نيمار، العائد قبل أسابيع من عملية تعاف طويلة بعد كسر في مشط القدم، جرس الانذار عندما غادر وهو يعرج، ملعب تدريبات السيليساو الثلاثاء الماضي، لكنه عاد للتدرب قبل 48 ساعة من اللقاء ضد كوستاريكا ضمن المجموعة الرابعة في سان بطرسبورج، معززاً الآمال بمشاركته في المباراة.

حتى قبل تعرضه لنكسة التدريب، ارتسمت علامات استفهام حول خوض نيمار غمار نهائيات كأس العالم في كامل لياقته البدنية، بعد غيابه عن الملاعب لثلاثة أشهر إثر خضوعه لعملية جراحية في مشط القدم.

وكانت المباراة ضد سويسرا في 17 يونيو، أول مباراة تنافسية رسمية يخوضها نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي منذ أواخر فبراير عندما تعرض للإصابة خلال مباراة لفريقه ضد مارسيليا.

وأمضى نيمار معظم فترات تعافيه في بلاده لكي يكون في كامل لياقته البدنية في كأس العالم، وعلى رغم أدائه اللافت في المباراتين التحضيريتين للسيليساو ضد كرواتيا والنمسا في أوائل يونيو، ما زالت الأسئلة تطرح حول إذا ما كان يفتقد لتنافسية المباريات بعد غيابه المطول.

وحاولت البرازيل الاعتماد على نجمها مرات عدة في أواخر المباراة ضد سويسرا في مدينة روستوف الروسية، إلا أنه فشل في إيجاد اللمسة الأخيرة أو التسجيل في مرمى دفاع سويسري منظم.

وأتى الهدف البرازيلي الوحيد عبر لاعب برشلونة الإسباني فيليبي كوتينيو من تسديدة قوسية رائعة من خارج المنطقة ليمنح فريقه انطلاقة قوية، وفي حال لم يتمكن نيمار من خوض مباراة اليوم كأساسي، يرجح أن يشغل كوتينيو مركزه على الجهة اليسرى في خط الهجوم البرازيلي.

لم يكن فريق المدرب البرازيلي تيتي غير راض عن الخشونة التي تعرض لها نيمار على أرض الملعب فحسب، بل أيضاً عن هدف التعادل السويسري، عندما رفض الحكم اللجوء إلى تقنية المساعدة بالفيديو “VAR” لدى تسجيل ستيفن تسوبر هدف التعادل، علماً أن الإعادة التلفزيونية أظهرت قيام اللاعب السويسري بدفع البرازيلي ميراندا قبل التسجيل، وتقدم الاتحاد البرازيلي بشكوى لدى نظيره الدولي “فيفا” بهذا الخصوص.

ولا شك بأن مواجهة كوستاريكا فرصة مثالية للبرازيل لكي تستعيد نغمة الفوز والثقة بالنفس لاسيما أن منافستها نجحت في التغلب عليها مرة واحدة في 10 مباريات جمعت بينهما.

وشكلت كوستاريكا مفاجأة مونديال البرازيل 2014، عندما تمكنت في الدور الأول من تصدر مجموعة تضم إنجلترا وإيطاليا وأوروجواي، وبلغت ربع النهائي حيث خسرت أمام هولندا بركلات الترجيح.

إلا أن المنتخب الكوستاريكي يحتاج أيضاً إلى النقاط بعدما خسر مباراته الأولى في نسخة 2018 بنتيجة صفر-1 أمام صربيا.

وضمن الجولة والمجموعة ذاتها، ستحاول صربيا حسم تأهلها إلى الدور ثمن النهائي عندما تواجه سويسرا في كالينينجراد، ويبدو مصير صربيا التي تغلبت على كوستاريكا 1-صفر بهدف رائع من ركلة حرة مباشرة لظهيرها الأيسر ألكسندر كولاروف بيدها، لأن فوزها يضمن لها موقعا في الأدوار الإقصائية بصرف النظر عن نتيجة مباراتها في الجولة الثالثة الأخيرة ضد البرازيل في 27 يونيو.

ويضم المنتخب الصربي لاعبين حاليين وسابقين في الدوري الإنجليزي، بينهم لاعب وسط مانشستر يونايتد نيمانيا ماتيتش، لكن النجم الصاعد في صفوفه هو لاعب الوسط المهاجم للاتسيو الإيطالي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.

ويتردد ان مدرب صربيا السابق سلافوليوب موسلين الذي قادها لبلوغ النهائيات، دفع إقالته ثمنا لعدم استدعاء ميلينكوفيتش سافيتش، لم يكرر سلفه ملادن كرستاييتش الخطأ نفسه، ويعتمد بشكل كلي على اللاعب البالغ 23 عاما، والذي تألق بشكل لافت من خلال لمساته الفنية ضد كوستاريكا.

في المقابل، تخوض سويسرا المونديال الحالي وهي تحتل المركز السادس في تصنيف الفيفا، وهي بلغت ربع النهائي ثلاث مرات آخرها عام 1954، أما صربيا، فتعود الى النهائيات بعد غيابها عن النسخة الأخيرة.

ويبحث منتخب سويسرا الذي حقق نتيجة رائعة في الجولة اﻷولي بتعادله مع البرازيل بهدف لمثله، لتحقيق الفوز أو التعادل علي أقل تقدير من أجل الحفاظ علي آمالها في بلوغ الدور الثاني.