البرازيل أكبر مصدر للنفط خارج الأوبك فى 2027

تعتزم ضخ 5 ملايين برميل نفط يوميَّا بحلول 2027 رويترزقال ديسيو أودون، رئيس هيئة تنظيم القطاع النفطي في البرازيل، اليوم، إن بلاده قد تزيد إنتاجها من النفط إلى أكثر من خمسة ملايين برميل يوميًّا بحلول 2027، مما يجعلها مصدر أكبر زيادة في إمدادات الخام العالمية خارج منظمة أوبك في ال

تعتزم ضخ 5 ملايين برميل نفط يوميَّا بحلول 2027





رويترز

قال ديسيو أودون، رئيس هيئة تنظيم القطاع النفطي في البرازيل، اليوم، إن بلاده قد تزيد إنتاجها من النفط إلى أكثر من خمسة ملايين برميل يوميًّا بحلول 2027، مما يجعلها مصدر أكبر زيادة في إمدادات الخام العالمية خارج منظمة أوبك في السنوات المقبلة.

وبلغ إنتاج البرازيل من النفط في أغسطس 2.57 مليون برميل يوميًّا. وإذا ارتفع الانتاج إلى أكثر من 5 ملايين برميل يوميًّا فإن ذلك سيجعل البلد الواقع في أمريكا الجنوبية أحد أكبر منتجي النفط في العالم.

وأكد أودون أن البرازيل ستطرح، يوم الجمعة، عطاءات للتنقيب عن الخام في مناطق بحرية، وأن الإنتاج الإضافي من هذه المناطق سيساعد في تعزيز إمدادات البلاد.