البرادعى : موقف العرب مريب من وقف المساعدات الأمريكية للفلسطينيين

أحمد صبرىانتقد الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية الأسبق، قطع إدارة ترامب للمساعدات المالية للشعب الفلسطينى، مؤكدًا أنه يجب على العرب مدّ يد العون لهم.وأضاف، فى تغريدة له على موقع التدوينات المصغرة تويتر: إدارة ترمب تقطع المساعدات للشعب الفلسطينى: ما يدبر للفلسطينيين من

أحمد صبرى





انتقد الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية الأسبق، قطع إدارة ترامب للمساعدات المالية للشعب الفلسطينى، مؤكدًا أنه يجب على العرب مدّ يد العون لهم.

وأضاف، فى تغريدة له على موقع التدوينات المصغرة تويتر: إدارة ترمب تقطع المساعدات للشعب الفلسطينى: ما يدبر للفلسطينيين من جانبهم معروف مسبقًا للجميع، ومع ذلك موقف معظم الحكومات العربية هو الصمت المُريب.

وأوضح: هل على الأقل سنمد لهم يد العون لننقذهم، وبالأخص أهل غزة، من الموت البطئ أم أن القضية برُمّتها لم تعد من أسبقياتنا بل وأصبحنا شركاء فى العقاب.