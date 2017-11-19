البدر للاستثمار تقترض 900 مليون جنيه من العربى الأفريقى

بدر الدين: مليارا جنيه تكلفة المشروع والسداد على 10 سنوات بدور إبراهيم وقعت شركة البدر للاستثمار والاسواق التجارية الشركة عقدا للحصول على قرض بقيمة 900 مليون جنيه مع البنك العربى الأفريقى لتمويل توسعات مشروع أركان بالشيخ زايد. قال ممدوح بدر الدين عضو مجلس الإدارة أن الشركة لجأت إلى تلك الخطوة لسر

بدر الدين: مليارا جنيه تكلفة المشروع والسداد على 10 سنوات

بدور إبراهيم

وقعت شركة البدر للاستثمار والاسواق التجارية الشركة عقدا للحصول على قرض بقيمة 900 مليون جنيه مع البنك العربى الأفريقى لتمويل توسعات مشروع أركان بالشيخ زايد.

قال ممدوح بدر الدين عضو مجلس الإدارة أن الشركة لجأت إلى تلك الخطوة لسرعة إتمام الأعمال الإنشائية للمشروع، وتمويل جزء منها والتنفيذ وفقا للخطة المستهدفة، مشيرا إلى أن تكلفته الاستثمارية 2 مليار جنيه، وسيتم سداد القرض على 10 سنوات.

وأوضح أن مساحة المشروع 220 ألف متر، ويضم مسطحات تجارية ومجمع للمؤسسات المصرفية، يشمل عدد من البنوك منها الأهلى المتحد والتجارى الدولى، بالإضافة إلى مجمع سينمات ومسرح وفندق 5 نجوم بطاقة استيعابية 180 غرفة تم الاتفاق مع شركة إنتركونتننتال العالمية لإدارته.

ولفت إلى أن «أركان» يشتمل أيضا على مجمع طبى يضم 70 عيادة بالإضافة إلى خدمات ترفيهية، ومن المقرر افتتاح التوسعات فى 2019.

وأضاف أن الشركة تستهدف توسعة استثماراتها فى السوقين المحلية والإقليمية، وتنفيذ مشروعات تجارية وسياحية وخدمية كبرى.