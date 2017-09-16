البدري يلوم الحظ ويكشف خطة مباراة العودة أمام الترجى

على المصرى قال حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن فريقه كان الأفضل في مباراة اليوم أمام الترجي التونسي، والتى أنتهت بالتعادل الإيجابى، بهدفين لكل فريق، فى ذهاب دور الثمانية من دورى أبطال أفريقيا، وتمكن من السيطرة على أحداث المباراة، مشيرًا إلى أن النتيجة غير

على المصرى

قال حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن فريقه كان الأفضل في مباراة اليوم أمام الترجي التونسي، والتى أنتهت بالتعادل الإيجابى، بهدفين لكل فريق، فى ذهاب دور الثمانية من دورى أبطال أفريقيا، وتمكن من السيطرة على أحداث المباراة، مشيرًا إلى أن النتيجة غير مرتبطة بالأداء الذي قدمه الأهلي.

وأضاف البدري، أن الأهلي أضاع العديد من الفرص أمام مرمى الترجي، كما أن بعض الأخطاء الدفاعية تسببت في دخول هدفين في مرمى الفريق، موضحًا أن التحكيم ساهم في عدم فوز الأهلي بعدما رفض احتساب ركلتي جزاء للقلعة الحمراء.

وشدد المدير الفنى للأهلى، على أن فريقه يملك فرصة للتأهل خلال مباراة العودة في تونس، معبرًا عن ثقته الكاملة في اللاعبين على تقديم أداء جيد خلال مباراة السبت المقبل، وتمنى البدري ألا يتم وضع ضغط زائد على لاعبي الأهلي قبل مباراة العودة في تونس، خاصة أن الفريق مازال يملك فرصة للتعويض.

وأشار البدري إلى أن المباراة المقبلة تحتاج إلى هدوء، وأن يلعب الأهلي بطريقة متوازنة بين الدفاع والهجوم، ورفض أن يُقيّم أداء شريف إكرامي بشكل فردي خلال مباراة اليوم، مؤكدًا أنه من الطبيعي في كرة القدم أن تكون الأهداف ناتجة عن أخطاء