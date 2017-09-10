البدري يكشف سبب تعادل الأهلي مع الطلائع

علي المصري:أعرب حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن عدم رضاه لأداء الحكم الشاب أحمد حمدي، خلال مباراة الفريق أمام طلائع الجيش، والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، الأحد، ضمن الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.وقال البدري، في المؤتمر الصحفي عقب المباراة

علي المصري:

أعرب حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن عدم رضاه لأداء الحكم الشاب أحمد حمدي، خلال مباراة الفريق أمام طلائع الجيش، والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، الأحد، ضمن الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال البدري، في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، إن المباراة كانت متوترة بشكل كبير، بسبب القرارات التحكيمية التي أثرت على نتيجة اللقاء بصورة كبيرة، لافتـًا إلى أن الأخطاء التحكيمية مقبولة، لكن أن تكون بهذا الكم في اللقاء فهو أمر غير مبرر، وعليه علامات استفهام كثيرة.

وأضاف المدير الفني للأهلي، أن الفريق يستحق أكثر من ركلة جزاء لم تحتسب، وعقب المباراة قمت بمشاهدة اللقطات الخاصة بأخطاء التحكيم، حتى أكون متأكدًا من كل شيء قبل الحديث عنها، لافتـًا إلى أن الأخطاء التي وقعت في لقاء الأهلي والجيش غير مقبولة وغير مبررة على الإطلاق.

وأوضح البدري، أن ركلة الجزاء التي احتسبت على عمرو السولية غير صحيحة بالمرة، خصوصـًا وأن الكرة اصطدمت بصدر السولية وليس يده، مشيرًا إلى أن القرارات التحكيمية الخاطئة قد تكون ناجمة عن ضعف القدرات والإمكانيات.

وأكّد المدير الفني أن الأهلي كان أفضل في الشوط الثاني، ولاحت له الكثير من الفرص، كان أبرزها كرة وليد أزارو، مشيرًا إلى أن الجيش لعب بتكتّل دفاعي كبير، وأن التوفيق لم يحالف لاعبي الأهلي.

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وعن مباراة الترجي الرياضي التونسي، بذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا، التى ستقام السبت المقبل، علي ستاد الجيش المصري ببرج العرب في الإسكندرية، قال البدري، إن الفريق سيبدأ الاستعداد بداية من غدا الاثنين، بجلسات استشفاء، ومباراة ودية أمام فريق الجونة.