البدري يكشف أسباب خسارة الأهلي لقب أفريقيا

على المصرى: قال حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن فريقه كان الأفضل والأخطر من الوداد البيضاوى المغربي، في إياب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، مشيرًا إلى أن طاقم التحكيم بقيادة الجامبى بكارى جاساما، هو من حدد اتجاه اللقب الإفريقي.وأكد البدري في المؤت

على المصرى:

قال حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن فريقه كان الأفضل والأخطر من الوداد البيضاوى المغربي، في إياب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، مشيرًا إلى أن طاقم التحكيم بقيادة الجامبى بكارى جاساما، هو من حدد اتجاه اللقب الإفريقي.

وأكد البدري في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، الذى ألغي بسبب انسحابه، أن فريق الوداد توج باللقب الإفريقيليس بالمستوى الفني، مضيفًا أن الهدف الذي سجله الفريق المغربي من تسلل واضح، وأيضًا الحكم حرم الأهلي من ركلتي جزاء.

وأوضح المدير الفني للأهلي، أن الفريق تعرض لظلم تحكيمي أيضًا في لقاء الذهاب ببرج العرب، وبشكل مبالغ فيه أيضًا، ويبدو أنه لا يوجد اهتمام بالتحكيم الإفريقي، لافتًا إلى أن أي حكم يمكنه التحكم في نتيجة أي مباراة، مشيرًا إلى أنه حذر من قبل من الأخطاء التحكيمية لكن دون فائدة.

وأضاف البدري أنه أبلغ اللاعبين بأنهم قدموا ما عليهم خلال المباراة، ولم يقصروا في أي شيء، وأن الخسارة جاءت نتيجة عوامل خارجية، وليست أمورًا فنية، مؤكدًا أن البطولات الإفريقية أصبحت تحسم بالحكام وهو أمر مؤسف.

وأشار المدير الفنى للأهلى، إلى أن الأهلي أمامه مستقبل كبير، وأن نتيجة أي مباراة حتى ولو كانت نهائية لن تؤثر على مسيرة الفريق ورغبته في الفوز بكل البطولات التي يشارك بها.