البدري يقيد نجيب ومحسن وشريف في القائمة الإفريقية

على المصرى قرر حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قيد الثلاثي محمد نجيب وصلاح محسن ومحمد شريف، في قائمة الفريق الإفريقية، بعدما استقر بعد مناقشات مع الجهاز المعاون، قيد الثلاثي قبل غلق باب القيد في الفترة…



على المصرى

قرر حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قيد الثلاثي محمد نجيب وصلاح محسن ومحمد شريف، في قائمة الفريق الإفريقية، بعدما استقر بعد مناقشات مع الجهاز المعاون، قيد الثلاثي قبل غلق باب القيد في الفترة الأولى مساء اليوم، حتى يتم الإستعانة بها المشاركة مع الفريق في بداية مشواره ببطولة دوري أبطال إفريقيا بداية من دور الـ32.

وانتظم صلاح محسن، في مران الفريق الجماعي، الذى أقيم اليوم الأربعاء، استعدادا لبداية مشواره مع الفريق، الذى يستعد لخوض مباراة ودية أمام منتخب نجوم الدوري السعودي يوم الجمعة المقبل، بعدما أنضم للفريق من صفوف إنبي بعقد يمتد لخمس سنوات.

وقدم النادى الأهلي، بشكل رسمي، لاعبه الجديد محمد شريف، المنضممن وادي دجلة، بعدما حضر إلى مقر القلعة الحمراء، اليوم الأربعاء، رفقة وكيل أعماله تامر النحاس، وعقد اللاعب جلسة سريعة مع عبد العزيز عبد الشافي، المدير الرياضي للشياطين الحمر.

وارتدى شريف، القميص الأحمر خلال المؤتمر الخاص بتقديمه لوسائل الإعلام، بعد إتمام إجراءات انتقاله إلى الأهلي بشكل رسمي، ومن المنتظر أن يسافر شريف، رفقة الفريق إلى السعودية، لخوض مواجهة منتخب نجوم الدوري السعودي.

أما عن المران، فانتظم كريم نيدفيد، لاعب الفريق، في تدريب الفريق الجماعي، وجاءت مشاركتة بعد شفائه من الإصابة إجهاد العضلة الخلفية، التي أبعدته عن مباراة الإسماعيلي الماضية بالجولة الحادية والعشرون من الدوري المصرى الممتاز.

وقام حسام عاشور ومروان محسن، لاعبا الفريق، قاما بأداء جلسة تأهيل داخل صالة الجيم بالنادي، على هامش المران، ثم أداء تدريبات الجري حول الملعب، حيث يعاني مروان من جزع في الكاحل، فيما أصيب عاشور بكدمة في الركبة.

وانتظم أحمد فتحي، لاعب الفريق، في مران الفريق الجماعي، بعد شفائه من إصابة العضلة الأمامية التي أبعدته عن مباراة الإسماعيلي مساء أمس الثلاثاء، على ملعب الجيش المصرى ببرج العرب فى الإسكندرية، والتي فاز بها الأهلي بهدف دون رد.

وحصل النيجيري جونيور أجايي، لاعب الفريق، على راحة من المشاركة في المران الجماعي اليوم الأربعاء، بسبب معاناته من الإجهاد، وخضع لفحص طبي قبل انطلاق المران الجماعي اليوم، حيث فضل منحه راحة من المشاركة في المران، بسبب معاناته من الإجهاد، وأوضح الجهاز الطبي أن اللاعب سيكون جاهزا للمشاركة في مباراة الاتحاد السكندري التي تقام يوم الأحد المقبل، ضمن الجولة الـ22 للدوري.

وأكتفى أحمد حمودي، لاعب الفريق، بأداء تدريبات الجري حول الملعب، على هامش المران، والقيام ببعض التدريبات التأهيلية، تحت إشراف طارق عبد العزيز، أخصائى التأهيل والإصابات، بعيدا عن المران الجماعى للفريق.

