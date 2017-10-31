البدري يعوض إلغاء المران بمحاضرة فيديو

على المصرى عقد حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية بالفيديو، اليوم الثلاثاء، عقب إلغاء المران الجماعي، الذى كان من المقرر إقامته فى الثالثة والنصف عصرا، على ملعب "مختار التتش"، بمقر النادى بالجزيرة. وكان جمهور…



على المصرى

عقد حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية بالفيديو، اليوم الثلاثاء، عقب إلغاء المران الجماعي، الذى كان من المقرر إقامته فى الثالثة والنصف عصرا، على ملعب “مختار التتش”، بمقر النادى بالجزيرة.

وكان جمهور الأهلي، قد تدفق بأعداد كبيرة على مدرجات ملعب النادى، من أجل مؤازرة اللاعبين، قبل سفرهم غدا الأربعاء للمغرب، لخوض إياب نهائى دورى أبطال أفريقيا، فى مباراة الوداد البيضاوى المغربى، يوم السبت المقبل، قبل أن يتم إلغاء المران، خوفا على اللاعبين والجماهير، بعد إصابة 5 بإصابات مختلفة، جراء التدافع.