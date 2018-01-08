البدري يعدد مزايا الفوز على الزمالك وجلال يرفض المؤتمر الصحفي

علي المصري قال حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق حقق ثلاث نقاط مهمة في مشوار الدوري، خاصة أن الفوز على الزمالك يعطي دفعة نفسية، ويضع الفريق على قمة الترتيب في جدول الدوري. وأضاف البدري،…

علي المصري

قال حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق حقق ثلاث نقاط مهمة في مشوار الدوري، خاصة أن الفوز على الزمالك يعطي دفعة نفسية، ويضع الفريق على قمة الترتيب في جدول الدوري.

وأضاف البدري، أن كل مباراة لها ظروفها، ومواجهة الزمالك كان لها ظروف خاصة، بسبب تغيير الجهاز الفني، وأن تكون مباراة إيهاب جلال الأولى أمام الأهلي.

وأوضح البدري، أنه توقّع أن يلعب جلال على العامل النفسي للاعبين، لذلك أعطى الفرصة لأكثر من لاعب كان بعيدًا عن المشاركة خلال الفترة الأخيرة.

وأشار البدري إلى أن الأهلي تمكن من استغلال اندفاع لاعبي الزمالك من خلال الهجمات المرتدة وترجمتها إلى أهداف.

وحول إصابة رامي ربيعة، قال البدري إن إصابته لم تتحدد بعد، وسيتم عرضه على الجهاز الطبي لتشخصيها.

وأكد البدري، أن عبدالله السعيد لاعب مهم، وخرج أمام الزمالك سليمًا تمامًا، من أجل منحه مزيدًا من الراحة، مشيرًا إلى أنه لاعب هام، وكثيرًا ما اعتمد عليه في مباريات لمدة 90 دقيقة.

وأوضح البدري، أن الفريق سيقوم باستشفاء سريع في الأيام المقبلة، استعدادًا لمواجهة المصري في كأس السوبر.

وألمح البدري، أن إعارة مؤمن زكريا كان لها ظروف خاصة، مشيرًا إلى أنه سيعود للأهلي مرة أخرى، بعد 6 أشهر مع فريق أهلي جدة.

في المقابل، رفض إيهاب جلال المدير الفني الجديد للزمالك، الإدلاء بالتصريحات عقب الخسارة الثقيلة التي تعرض لها مع فريقه، كما رفض حضور المؤتمر الصحفي، في ظل هتافات جماهير الأهلي ضده، خلال المباراة، التي أقيمت على ملعب استاد القاهرة.