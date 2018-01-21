البدري يسعي لضم سليمان في قائمة ضحاياه

على المصرى يسعى حسام البدرى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، لتحقيق فوزه الأول، على عماد سليمان المدير الفنى لمصر المقاصة، خلال لقاء الفريقين فى السابعة من مساء اليوم الأحد، على ستاد القاهرة الدولى، في ختام الجولة التاسعة عشر للدوري المصري الممتاز.وتقابل البدري ضد سل

على المصرى



يسعى حسام البدرى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، لتحقيق فوزه الأول، على عماد سليمان المدير الفنى لمصر المقاصة، خلال لقاء الفريقين فى السابعة من مساء اليوم الأحد، على ستاد القاهرة الدولى، في ختام الجولة التاسعة عشر للدوري المصري الممتاز.

وتقابل البدري ضد سليمان 3 مرات، لم يعرف خلالها المدير الفني للأهلي طعم الفوز على نجم الإسماعيلي الأسبق، وهو ما يسعى البدري لتحطيمه في لقاء المقاصة وحصد الفوز على حساب سليمان لأول مرة.

ولعب البدري ضد سليمان لأول مرة في لقاء الأهلي والإسماعيلي بالدور الأول للدوري المصري موسم 2009–2010 يوم 12 ديسمبر 2009 بالإسماعيلية، وانتهى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، كما تقابل المدربان في الدور الثاني للدوري في ذلك الموسم يوم 3 مايو 2010، وأنتهت بالنتيجة ذاتها.

وتجدد اللقاء بينهما خلال مباراة الأهلي والمقاصة في الدور الأول لدوري هذا الموسم، يوم 10 ديسمبر الماضي، وفاز الفريق الفيومى بنتيجة 3-2 على حساب الأهلي، وهي الهزيمة الوحيدة التي تلقاها أبناء الجزيرة خلال الدوري المصري في الموسمين الحالي والماضي.



أرقام من تاريخ مباريات الأهلي والمقاصة في الدوري



تقابل الأهلي ومصر المقاصة في الدوري 13 مرة، تمكن خلالها أبناء القلعة الحمراء من الفوز في 8 مباريات، بينما خسر مباراتين وفرض التعادل نفسه على ثلاث مواجهات، وتمكن الأهلي من إحراز 23 هدفًا في شباك المقاصة في الدوري، بينما استقبلت الشباك الحمراء 12 هدفًا فقط.

يمتلك الأهلي أقوى خط دفاع في الدوري، حيث لم تستقبل شباكه سوى 10 أهداف، بالإضافة إلى أقوى خط هجوم في الدوري محرزًا 38 هدفًا، بينما يمتلك مصر المقاصة ثالث أقوى خط هجوم في الدوري بـ 30 هدفًا بعد الأهلي والإسماعيلي، وثالث أضعف خط دفاع في الدوري، حيث استقبلت شباكه 31 هدفًا هذا الموسم.

يعد عبدالله السعيد هو الهداف التاريخي لمباريات الفريقين، حيث يمتلك 4 أهداف كان آخرها في مباراة الدور الأول من الموسم الحالي، ويليه في الترتيب أحمد عبد الظاهر برصيد 3 أهداف، وجاء أكبر فوز في تاريخ مواجهات الفريقين بنتيجة 4-1 لصالح الأهلي، خلال مباراة الدور الأول من مسابقة الدوري موسم 2013-2014.

البدري يسعي لضم سليمان في قائمة ضحاياه بتحقيق الفوز اﻷول







على المصرى







يسعى حسام البدرى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، لتحقيق فوزه الأول، على عماد سليمان المدير الفنى لمصر المقاصة، خلال لقاء الفريقين فى السابعة من مساء اليوم الأحد، على ستاد القاهرة الدولى، في ختام الجولة التاسعة عشر للدوري المصري الممتاز.







وتقابل البدري ضد سليمان 3 مرات، لم يعرف خلالها المدير الفني للأهلي طعم الفوز على نجم الإسماعيلي الأسبق، وهو ما يسعى البدري لتحطيمه في لقاء المقاصة وحصد الفوز على حساب سليمان لأول مرة.







ولعب البدري ضد سليمان لأول مرة في لقاء الأهلي والإسماعيلي بالدور الأول للدوري المصري موسم 2009–2010 يوم 12 ديسمبر 2009 بالإسماعيلية، وانتهى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، كما تقابل المدربان في الدور الثاني للدوري في ذلك الموسم يوم 3 مايو 2010، وأنتهت بالنتيجة ذاتها.







وتجدد اللقاء بينهما خلال مباراة الأهلي والمقاصة في الدور الأول لدوري هذا الموسم، يوم 10 ديسمبر الماضي، وفاز الفريق الفيومى بنتيجة 3-2 على حساب الأهلي، وهي الهزيمة الوحيدة التي تلقاها أبناء الجزيرة خلال الدوري المصري في الموسمين الحالي والماضي.







أرقام من تاريخ مباريات الأهلي والمقاصة في الدوري







تقابل الأهلي ومصر المقاصة في الدوري 13 مرة، تمكن خلالها أبناء القلعة الحمراء من الفوز في 8 مباريات، بينما خسر مباراتين وفرض التعادل نفسه على ثلاث مواجهات، وتمكن الأهلي من إحراز 23 هدفًا في شباك المقاصة في الدوري، بينما استقبلت الشباك الحمراء 12 هدفًا فقط.







يمتلك الأهلي أقوى خط دفاع في الدوري، حيث لم تستقبل شباكه سوى 10 أهداف، بالإضافة إلى أقوى خط هجوم في الدوري محرزًا 38 هدفًا، بينما يمتلك مصر المقاصة ثالث أقوى خط هجوم في الدوري بـ 30 هدفًا بعد الأهلي والإسماعيلي، وثالث أضعف خط دفاع في الدوري، حيث استقبلت شباكه 31 هدفًا هذا الموسم.







يعد عبدالله السعيد هو الهداف التاريخي لمباريات الفريقسن، حيث يمتلك 4 أهداف كان آخرها في مباراة الدور الأول من الموسم الحالي، ويليه في الترتيب أحمد عبد الظاهر برصيد 3 أهداف، وجاء أكبر فوز في تاريخ مواجهات الفريقين بنتيجة 4-1 لصالح الأهلي، خلال مباراة الدور الأول من مسابقة الدوري موسم 2013-2014.





البدري يسعي لضم سليمان في قائمة ضحاياه بتحقيق الفوز اﻷول







على المصرى







يسعى حسام البدرى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، لتحقيق فوزه الأول، على عماد سليمان المدير الفنى لمصر المقاصة، خلال لقاء الفريقين فى السابعة من مساء اليوم الأحد، على ستاد القاهرة الدولى، في ختام الجولة التاسعة عشر للدوري المصري الممتاز.







وتقابل البدري ضد سليمان 3 مرات، لم يعرف خلالها المدير الفني للأهلي طعم الفوز على نجم الإسماعيلي الأسبق، وهو ما يسعى البدري لتحطيمه في لقاء المقاصة وحصد الفوز على حساب سليمان لأول مرة.







ولعب البدري ضد سليمان لأول مرة في لقاء الأهلي والإسماعيلي بالدور الأول للدوري المصري موسم 2009–2010 يوم 12 ديسمبر 2009 بالإسماعيلية، وانتهى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، كما تقابل المدربان في الدور الثاني للدوري في ذلك الموسم يوم 3 مايو 2010، وأنتهت بالنتيجة ذاتها.







وتجدد اللقاء بينهما خلال مباراة الأهلي والمقاصة في الدور الأول لدوري هذا الموسم، يوم 10 ديسمبر الماضي، وفاز الفريق الفيومى بنتيجة 3-2 على حساب الأهلي، وهي الهزيمة الوحيدة التي تلقاها أبناء الجزيرة خلال الدوري المصري في الموسمين الحالي والماضي.







أرقام من تاريخ مباريات الأهلي والمقاصة في الدوري







تقابل الأهلي ومصر المقاصة في الدوري 13 مرة، تمكن خلالها أبناء القلعة الحمراء من الفوز في 8 مباريات، بينما خسر مباراتين وفرض التعادل نفسه على ثلاث مواجهات، وتمكن الأهلي من إحراز 23 هدفًا في شباك المقاصة في الدوري، بينما استقبلت الشباك الحمراء 12 هدفًا فقط.







يمتلك الأهلي أقوى خط دفاع في الدوري، حيث لم تستقبل شباكه سوى 10 أهداف، بالإضافة إلى أقوى خط هجوم في الدوري محرزًا 38 هدفًا، بينما يمتلك مصر المقاصة ثالث أقوى خط هجوم في الدوري بـ 30 هدفًا بعد الأهلي والإسماعيلي، وثالث أضعف خط دفاع في الدوري، حيث استقبلت شباكه 31 هدفًا هذا الموسم.







يعد عبدالله السعيد هو الهداف التاريخي لمباريات الفريقسن، حيث يمتلك 4 أهداف كان آخرها في مباراة الدور الأول من الموسم الحالي، ويليه في الترتيب أحمد عبد الظاهر برصيد 3 أهداف، وجاء أكبر فوز في تاريخ مواجهات الفريقين بنتيجة 4-1 لصالح الأهلي، خلال مباراة الدور الأول من مسابقة الدوري موسم 2013-2014.