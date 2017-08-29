البدري يستهدف كل البطولات ويعترف بصعوبة الموسم المقبل

نفتقد الدوليين في فترة الإعداد.. والوقت لم يساعدنا لإقامة معسكر أوروبي جاهزون للترجي رغم صعوبة المواجهة والإصابة حرمتنا من محسن نبحث عن مدافِع ومهاجم إفريقي لدعم الفريق تمنيت بقاء غالي وأتمنى له التوفيق.. وبداية حجازي قوية في إنجلترا حاولنا ضم تريزيجيه لكن العرض التركي حسم الصفقة علي المص

نفتقد الدوليين في فترة الإعداد.. والوقت لم يساعدنا لإقامة معسكر أوروبي

جاهزون للترجي رغم صعوبة المواجهة والإصابة حرمتنا من محسن

نبحث عن مدافِع ومهاجم إفريقي لدعم الفريق

تمنيت بقاء غالي وأتمنى له التوفيق.. وبداية حجازي قوية في إنجلترا

حاولنا ضم تريزيجيه لكن العرض التركي حسم الصفقة

علي المصري:

قال حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الموسم القادم صعب على الفريق بكل المقاييس، نظرًا لحجم التحديات التي سوف يواجهها، لكونه بطلًا لثنائية الدوري وكأس مصر، إلى جانب قوة المنافسة ذاتها بين الجميع على الألقاب، فيما أشار إلى أن الجهاز الفني يجهز بقوة لهذه التحديات المهمة.

وأوضح البدري فى حواره للموقع الرسمى للقلعة الحمراء، أن الجهاز الفني يخطط للحفاظ على لقبي الدوري والكأس والتتويج بكأس السوبر، إلى جانب المنافسة على الفوز بلقب بطولة أفريقيا، والتأهل إلى كأس العالم للأندية، وأن هذه الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها تعتبر المستهدف الطبيعي للنادي الأهلي، بما له من تاريخ وبطولات، وما يملكه من لاعبين على قدر المسئولية لتحقيق تطلعات الجماهير.

وأشار إلى أن التغيرات التي سوف يشهدها الفريق في الموسم الجديد، برحيل عدد من اللاعبين وضم عدد آخر، سوف يكون لها تأثير على الشكل العام، إلا أنه شدد على أن الفريق سوف يقاتل من أجل الفوز بكل البطولات، لتحقيق أهداف مجلس الإدارة وتلبية تطلعات الجماهير.

وأكد البدري أكد أن غياب اللاعبين الدوليين عن فترة إعداد الفريق للموسم الجديد مؤثر للغاية، خاصة أنهم يمثلون القوام الرئيسي للفريق وتواجدهم في فترة الإعداد يزيد من نجاحها، وذلك إلى جانب زيادة مساحة الانسجام، والتفاهم بين جميع العناصر.

وألمح المدير الفني للفريق إلى أن الجهاز الفني يتفهم بشدة طبيعة المرحلة التي تعيشها الكرة المصرية، وحلم التأهل إلى نهائيات كأس العالم الذي يدعمه النادي الأهلي بقوة، لافتـًا إلى أن مساندة المنتخب الوطني واجب وطني، وأنه بشكل خاص يتمنى التوفيق لمجموعة اللاعبين الدوليين مع المنتخب.

وأضاف أنه كان يتمنى أن تتاح للفريق فرصة إقامة معسكر إعداد في إحدى الدول الأوروبية، للاستفادة بشكل أكبر من الإمكانيات الخارجية، إلا أن ضِيق الوقت وإقامة معسكر المنتخب الوطني استعدادًا لمواجهتي أوغندا حالا دون ذلك، ومع ذلك تعامل الجهاز الفني مع الأمر الواقع، من خلال محاولة استغلال المعسكر الحالي في مدينة أكتوبر، من أجل إعداد اللاعبين بشكل مناسب لارتباطات الفريق في الفترة القادمة.

واعترف البدري بصعوبة مواجهة الترجي التونسي في دور الثمانية من دوري أبطال أفريقيا، ذهابًا وإيابًا، يومى 16 و23 سبتمبر الجاري، لافتـًا إلى أن الفريقين يملكان عناصر مميزة وخبرات كبيرة، إلى جانب الدوافع القوية في التتويج بلقب البطولة، مشيرا إلى أن الترجي فريق يلعب كرة قدم جماعية، وقام بتدعيم صفوفه بشكل مناسب، وهو ما ظهر بشكل عملي خلال أول ثلاث مباريات له في الدوري التونسي، التي حقق خلالها الفوز بأداء قوي.

وشدد البدري على أن الأهلي جاهز، ويستعد بقوة للمواجهة رغم صعوبتها، وأن هناك إصرارًا كبيرًا بين الجميع على عبور دور الثمانية، والمنافسة على لقب البطولة، خاصة أن نتيجة مواجهة الفريقين سوف تعطي مؤشرات مبدئية عن الفريق الأقرب للفوز باللقب.

وكشف المدير الفني للأهلي أن مواجهة طلائع الجيش، في افتتاح مسابقة الدوري الممتاز، سوف تكون خير إعداد لمواجهة الترجي، واعتبر أن مواجهة الفريق العسكرى، سوف تكون الإعداد الأمثل والأقوى بالنسبة له، ويخوض الفريق معسكر إعداد جيد الآن، يتخلله وديتا النصر والمنصورة، وسوف يكون لهما تأثير جيد على أداء اللاعبين، مشددا على أنه يتمنى انتظام الدوليين في تدريبات الأهلي، بعد مباراتي أوغندا دون إصابات، حتى يكتمل هيكل الفريق أمامه.

وكشف المدير الفني للأهلي، أن الفريق يفتقد جهود مروان محسن، مهاجم الفريق، الذي يتلقى العلاج من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي، خاصة أنه يمنح الفريق قوة هجومية كبيرة، وأن الإصابة حرمت الفريق من جهوده، خلال مواجهة الترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا، وأشار إلى أنه كان يتمنّى تماثل اللاعب للشفاء قبل مواجهة الترجي، إلا أن برنامج العلاج الذي يسير عليه حال دون ذلك.

وتمنى البدرى أن يعود اللاعب إلى المشاركة في المباريات بشكل قوي، وأن يستعيد بريقه السابق، وشدد المدير الفني للأهلي على أن كل لاعبي الفريق لديهم مسئولية كبيرة، ويتحملون الضغوط إلى جانب الرغبة الكبيرة في الفوز بلقب البطولة.

وأعلن المدرب المخضرم أنه يبحث عن مدافع قوي للانضمام إلى صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم الفريق بعد رحيل أحمد حجازي إلى نادي ويست بروميتش الإنجليزي على سبيل الإعارة، موضحا أن هناك مفاوضات لضم مدافع قوي ومهاجم إفريقي مميز يمتاز بالسرعة ويجيد اللعب على الأطراف.

وأعلن البدري أن محمود عزت، مدافع فريق سموحة، خارج حسابات الجهاز الفني للنادي، وأنه قام بإغلاق ملف المفاوضات معه، وأن التفاوض الآن يجري مع مدافع آخر، مشيرا إلى أن الطلبات المالية الخاصة بالصفقة، جعلت النادي يغلق الباب تمامـًا أمام التفاوض للحصول على خدماته، والبحث عن مدافع آخر لتعويض رحيل أحمد حجازي للاحتراف.

وقال البدرى إن الغاني جون أنطوي، خارج حسابات الفريق في المرحلة الحالية، وأن الجهاز الفني يبحث عن التعاقد مع مهاجم بمواصفات جديدة، لافتا إلى أن الفريق يضم 3 لاعبين أجانب، وهم التونسي علي معلول والنيجيري جونيور أجايي والمغربي وليد أزارو، إلى جانب البحث عن مهاجم أفريقي جديد للفريق، مشددا على أن هناك معايير محددة يتبعها الجهاز الفني في مسألة التعاقد مع لاعبين جدد، بما يخدم أهداف الفريق، وفقـًا لخطة الجهاز الفني للموسم الجديد، واحتياجات الفريق الفنية.

وقال البدري إنه حاول ضم اللاعب محمود حسن “تريزيجيه”، لاعب الأهلي السابق، مرة أخرى بعد رحيله عن صفوف أندرلخت البلجيكي، مضيفا أنه لاعب مميز، ولديه القدرة على العطاء، بل إنه نضج كثيرًا، ولو عاد لكان بالنسبة لي عنصر مضيف للغاية في صفوف الأهلي، وهذا ما سعينا إليه للحصول على خدماته على سبيل الإعارة أو الشراء، ولكن العرض التركي من فريق قاسم باشا، جاء في توقيت حاسم لوجهة اللاعب الذي كان يفضل الاستمرار في أوروبا لفترة أخرى وأتمنى له التوفيق في مشواره الجديد.

وأعرب المدير الفني للأهلى، عن سعادته ببداية أحمد حجازي، لاعب الأهلي المعار لصفوف ويست بروميتش الإنجليزي، والذى يسير بخطى ثابتة ومميزة في صفوف فريقه الجديد، موضحا أنه من خلال متابعته لمباريات حجازي الأولى في البريميرليج، يرى أنه يؤدي بشكل مميز، وأن مثل هذه البدايات تبشّر بنجاح فيما بعد، وتمنى البدري التوفيق للاعب الأهلي المعار لويست بروميتش في مشواره الاحترافي هذا الموسم، مؤكدًا أن تجارب حجازي السابقة وخبراته في أوروبا تؤهّله للنجاح دون شك.

وأكد المدير الفني للأهلي، أنه كان يتمنى بقاء حسام غالي كابتن الفريق المنتقل إلى صفوف فريق النصر السعودي، لافتـًا إلى أنه لاعب كبير، وقدَّم الكثير للنادي على مدار السنوات الماضية، مشيرا إلى أنه لا خلاف على قدرات غالي، ودوره وتاريخه مع الأهلي، إلا أن العرض السعودي كان خطوة بالنسبة له، لتأمين مستقبله في ختام مشواره، وأنه يتمنى له التوفيق كأحد أبناء النادي الأهلي.

ووجه البدري رسالة إلى جماهير النادي، مؤكدًا أنهم الشريك الفعلي في كل إنجازات فريق الكرة على مدار تاريخه، وأن جماهير النادي دائمـًا هي محور اهتمام الجهاز الفني، مشددا على أن هناك إصرارًا كبيرًا بين الجهاز الفني واللاعبين على الفوز بكل البطولات، من أجل إسعاد جماهير الأهلي التي تساند الفريق، وتؤازره في المواقف الصعبة، وأن دورها التاريخي لا خلاف عليها.

وأكد أنه يثق بشدة في أن جماهير الأهلي العظيمة سوف تستمر في دعم الفريق خلال الفترة القادمة، من أجل تحقيق أهدافه والفوز بكل الألقاب والبطولات، مشيرا إلى أنه شعر بسعادة كبيرة، عقب التتويج بلقب كأس مصر، بسبب مطالبة الجماهير له بالفوز بالبطولة الغائبة منذ 10 سنوات، وأن فرحته تضاعفت بعد أن شعر بمدى سعادة الجماهير بلقب البطولة.

وعلى صعيد منتخب مصر، أكد حسام البدري أهمية مباراة أوغندا الأولى، وهي مباراة مصيرية للفراعنة، وتحسم الصعود إلى كأس العالم بنسبة كبيرة جدًا، تقترب من الـ100%، حال تخطي مباراتي أوغندا بالفوز، وتمنى البدري التوفيق للمنتخب الوطني، وأن يكون اللاعبون والجهاز الفني في حالتهم الفنية والبدنية والذهنية السليمة يوم المباراة، وأن يحسم المنتخب المباراة لصالحه ويحجز بطاقة التأهل لكأس العالم.

وأوضح أن المنتخب الوطني يتميز حاليـًا بارتفاع مستوى كل اللاعبين الدوليين، وجميعهم على قدر من المسئولية، وأصبح لديهم الخبرات الكافية للتعامل مع مثل هذه المباريات المصيرية، وشدد البدري على أن كل لاعبي المنتخب الوطني عليهم مسئولية كبيرة، يجب أن ينتبهوا إليها، وهي إسعاد الملايين من المصريين.