البدري يرفض التعليق على موعد مباراة المصري

على المصرى رفض حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، الحديث عن موعد مباراة المصري، فى الأسبوع قبل الأخير من الدورى المصرى الممتاز، الذي حدده مسئولو اتحاد الكرة بعد 24 ساعة فقط من عودة بعثة الأهلي من زامبيا مكتفياً بـ "لا تعليق". كان اتحاد الكرة قد حدد يوم الثلاثاء المقب

على المصرى

رفض حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، الحديث عن موعد مباراة المصري، فى الأسبوع قبل الأخير من الدورى المصرى الممتاز، الذي حدده مسئولو اتحاد الكرة بعد 24 ساعة فقط من عودة بعثة الأهلي من زامبيا مكتفياً بـ “لا تعليق”.

كان اتحاد الكرة قد حدد يوم الثلاثاء المقبل موعدًا للمباراة، في حين تعود بعثة الأهلي من زامبيا بعد 13 ساعة طيران، ومن المفترض أن تسافر في نفس الوقت لمواجهة المصري في الدوري الممتاز، على ملعب الجيش المصرى ببرج العرب فى الإسكندرية.

وأكد البدري أنه لن يتحدث عن موعد المباراة ولا حتى الاستعدادات لها، خصوصًا أنها أمور ستؤثر على تركيزه في المشوار الأفريقي، بداية من مباراة القطن الكاميروني المرتقبة، والمحدد لها التاسعة مساء السبت المقبل، مشددًا سيستعد لتلك المباراة جيدا فور وصول بعثة الأهلي للقاهرة، من خلال برنامج إعداد بدني وفني مكثف، وعن طريق متابعة لقاء القطن الكاميروني.

وأوضح البدري، أن القطن منافس لا يجب ولا يجوز الاستهانة به، من أجل تحقيق الهدف من المباراة والفوز والصعود لدور الثمانية، وهو منافس يجب احترامه بغض النظر عن نتائجه في المجموعة، ونتيجة الذهاب على أرضه، لأنه من الوارد أن يبحث عن التعويض لحفظ ماء الوجه ومن الأكيد أنه سيلعب المباراة بمنتهى الجدية.

وعن مباراة زاناكو، أعرب البدري عن رضاه لأداء اللاعبين خلال المباراة ، التي انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف، مشيرًا إلى أن الأهلي لعب على الفوز وحصد الثلاث نقاط بدليل الفرص الكثيرة التي صنعها الفريق للتسجيل، لافتًا إلى أن اللاعبين واجهوا سوء توفيق غريب خلال اللقاء.

وأضاف المدير الفني للأهلي، أن الفريق أهدر العديد من الفرص كانت أبرزها فرصة اجاي التي ارتدت من القائم، مشيرًا إلى أن الفريق الزامبي لعب أمام الأهلي بطريقة دفاعية خلال المباراتين في مصر وزامبيا ونجح في الحصول على نقطة في كل لقاء بفضل سوء التوفيق الذي عانى منه الأهلي.

وأوضح البدري، أن الجولة الأخيرة ستكون صعبة للغاية على كل الفرق، مؤكدًا أن زاناكو سيعاني كثيرًا أمام الوداد على ملعبه، وأيضًا لقاء الأهلي والقطن لن يكون سهلا، لكنه واثق من قدرة اللاعبين على تحقيق الفوز وحسم الصعود لدور الثمانية.

وأبدى المدير الفني للأهلي رضاه التام على أداء اللاعبين ووجه لهم الشكر عقب المباراة، مضيفًا أن اللاعبين سيطرت عليهم حالة من الحزن بعد المباراة لرغبتهم في تحقيق الفوز وحسم الصعود من زامبيا.