البدري يرفض الاستهانة بالإسماعيلي.. ونغمة حسم الدوري

- على لطفى أحدث المنضمين لقائمة لقاء الدراويشعلى المصرى قال حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن مواجهة الإسماعيلي غدا الثلاثاء في الأسبوع الحادي والعشرين من الدوري المصرى الممتاز، والتى ستقام على ستاد الجيش المصرى ببرج العرب فى الإسكندرية، تعد مواجهة صعبة و

– على لطفى أحدث المنضمين لقائمة لقاء الدراويش





على المصرى

قال حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن مواجهة الإسماعيلي غدا الثلاثاء في الأسبوع الحادي والعشرين من الدوري المصرى الممتاز، والتى ستقام على ستاد الجيش المصرى ببرج العرب فى الإسكندرية، تعد مواجهة صعبة وأمام منافس قوي، والجهاز الفني يدرك جيدا أهمية المباراة في مشوار المنافسة على اللقب المحلي.

وأوضح أن الجهاز الفني للأهلي يكن كل الاحترام والتقدير للإسماعيلي باعتباره المنافس الأقرب للأهلي في جدول المسابقة، مؤكدا أن تحقيق الفوز عليه مهما للغاية من أجل تعزيز الصدارة ومواصلة السعي نحو التتويج باللقب.

وشدد البدري على رفضه لنغمة حسم لقب الدوري مبكرا، لافتا إلى أنه حتى في حالة الفوز على الإسماعيلي فإن الجهاز الفني سيغلق هذه الصفحة فورا من أجل التركيز فيما هو قادم، خاصة أن مشورا الدوري مازال طويلا، والأهلي يتعامل مع جميع مبارياته في المسابقة بمنتهى الجدية.

وأشار المدير الفني للأهلي إلى أن الجهاز الفني لا يتوقف عند الظروف التي يمر بها الإسماعيلي مؤخرًا وتغيير الجهاز الفني، وأن الأهلي يسعى إلى تحقيق الفوز بغض النظر عن ظروف المنافسين، في الوقت الذي أشار فيه الى إن الاهلي يعاني من غيابات مؤثرة خاصة في خط الدفاع ولكنه يسعى للتغلب عليها من خلال البدائل المتاحة.

من جانب أخر، أعلن البدري، قائمة مباراة الإسماعيلي، وشهدت عودة محمد نجيب بعد غياب للإصابة، بجانب الظهور الأول للحارس المنضم حديثًا، علي لطفي، بينما يغيب رامي ربيعة وأحمد فتحي وأحمد حمدي ومروان محسن وحسام عاشور وكريم وليد نيدفيد وحسين السيد وعمرو بركات.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي ومحمد هاني وباسم علي وأيمن أشرف ومحمد نجيب وعلي معلول وعمرو السولية وهشام محمد وأكرم توفيق وعبد الله السعيد ووليد سليمان وأحمد حمودي وجونيور أجايي وإسلام محارب ووليد أزارو وأحمد ياسر ريان وميدو جابر وصبري رحيل ومحمد عبد المنعم وصالح جمعة وباكا.