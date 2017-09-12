البدري يذكر الصحافة التونسية بواقعة إينراموا

على المصرى قال حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن عددًا من وسائل الإعلام التونسية أجرت معه بعض الأحاديث الصحفية المقتضبة حول لقاء فريقه أمام الترجي التونسي، يوم السبت المقبل على ملعب الجيش المصرى ببرج العرب فى الإسكندرية، ضمن مباريات ذهاب دور الثمانية لدوري أ

على المصرى

قال حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن عددًا من وسائل الإعلام التونسية أجرت معه بعض الأحاديث الصحفية المقتضبة حول لقاء فريقه أمام الترجي التونسي، يوم السبت المقبل على ملعب الجيش المصرى ببرج العرب فى الإسكندرية، ضمن مباريات ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا.





وأكد البدري، في تصريحاته لوسائل الإعلام التونسية، أهمية المباراة التي تجمع شقيقين عربيين في بطولة مهمة، وهي مباراة يعتبرها الكثيرون “نهائي مبكر”، للتشامبيونزليج الأفريقى، وشدد في حديثه، أنه لم ينتقد حكمي الذهاب أو الإياب فور الإعلان عنهما من قبل لجنة التحكيم بالكاف، لكن ما طلبه منذ فترة طويلة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، هو حسن اختيار الحكام لمواجهتي الذهاب والإياب.

وأوضح البدري أن مثل هذا الطلب الذي توجّه به للكاف لم يتضمن الانتقاء لأي أسماء بعينها من الحكام، لكن طلبه جاء من باب حرصه على أهمية المباراة وحساسيتها، ولأن الأهلي يحمل ذكرى غير طيبة أمام الترجي في نفس البطولة عام 2010، عندما فاز الفريق التونسي بهدف من لمسة يد واضحة لمايكل إينرامو.