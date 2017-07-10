البدري يتمسك بجميع لاعبي الأهلي ويرفض عروض الاحتراف

وكالات:أكد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حسام البدري، تمسكه بجميع اللاعبين في الوقت الحالي؛ نظرًا لارتباطات الفريق الهامة في المرحلة المقبلة، والتي تبدأ بمباريات كأس مصر، ثم البطولة العربية، وبطولة أفريقيا، التي يسعى الأهلي للتتويج بها هذا الموسم.وأوضح البدري- في تصريح لم

وكالات:

أكد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حسام البدري، تمسكه بجميع اللاعبين في الوقت الحالي؛ نظرًا لارتباطات الفريق الهامة في المرحلة المقبلة، والتي تبدأ بمباريات كأس مصر، ثم البطولة العربية، وبطولة أفريقيا، التي يسعى الأهلي للتتويج بها هذا الموسم.





وأوضح البدري- في تصريح لموقع النادي، مساء الاثنين- أنه رفض كافة العروض التي وصلت لاحتراف بعض لاعبي الفريق، مؤكدًا أن هدفه الحفاظ على القوام الأساسي من أجل المنافسة على كافة البطولات وللحفاظ على استقرار الفريق في الفترة الهامة المقبلة.

وأضاف المدير الفني أنه حرص على تخصيص فقرة خاصة على ركلات الجزاء بعد انتهاء المران المسائي.

وأدى اللاعبون مرانًا على ركلات الجزاء، بعد انتهاء التقسيمة التي خاضها اللاعبون على ملعب التتش بالجزيرة، تحت إشراف حسام البدري، المدير الفني للفريق.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره وادي دجلة، المُقرر لها الأربعاء المقبل، على ملعب السلام، في إطار دور الثمانية بكأس مصر.