البدري: فرص الأهلى والنجم الساحلي متساوية

متابعاتأكد حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، مساء اليوم السبت أن حظوظ فريقه والنجم الساحلي ستظل متساوية حتى مباراة الإياب في برج العرب والمحدد لها يوم 22 أكتوبر المقبل.وأوضح البدري في تصريحات صحفية، أنه يحترم فريق النجم الساحلي جيدا ويعلم إمكانياته جيداوأشار إلى أنه

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أكد حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، مساء اليوم السبت أن حظوظ فريقه والنجم الساحلي ستظل متساوية حتى مباراة الإياب في برج العرب والمحدد لها يوم 22 أكتوبر المقبل.

وأوضح البدري في تصريحات صحفية، أنه يحترم فريق النجم الساحلي جيدا ويعلم إمكانياته جيدا

وأشار إلى أنه سوف يسعى لتحقيق الفوز أو أي نتيجة إيجابية تخدم الأهلي في طريقه للوصول إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف البدري أنه يعلم أن الأهلي لم يحقق الفوز في أي مباراة على النجم الساحلي بملعب سوسة في تونس، ولكنه يسعى لكسر هذه القاعدة في مباراة الغد، وهو ما شدد عليه للاعبيه في كثير من المحاضرات التي تحدث فيها عن مواجهة النجم الساحلي.

ويستعد الأهلي لمواجهة النجم الساحلي في الساعة السابعة والنصف من مساء غدٍ، الأحد، على ملعب سوسة ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.