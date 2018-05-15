البدري عن الخسارة من كامبالا: الأهلي يمر بظروف خاصة

متابعات قال حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن فرصة الأهلي قائمة في التأهل إلى دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا، رغم الخسارة أمام كمبالا سيتي.ووفق ما نقله الموقع الرسمي للنادي الأهلي، أضاف البدري، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد بعد المباراة في

متابعات

قال حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن فرصة الأهلي قائمة في التأهل إلى دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا، رغم الخسارة أمام كمبالا سيتي.

ووفق ما نقله الموقع الرسمي للنادي الأهلي، أضاف البدري، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد بعد المباراة في أوغندا، اليوم: «لدينا فرصة قائمة في التأهل، حيث أمامنا 4 مباريات بـ12 نقطة، ولم نفقد الأمل، وخبراتنا الإفريقية تؤكد أن الأمر لم ينتهِ بعد، ولدينا الفرصة للعودة من جديد للمنافسة».

وتطرق المدير الفني للأهلي إلى الحديث عن مباراة كمبالا، قائلا: «سيطرنا على اللعب في الشوط الأول، وحصلنا على ركلة جزاء، ولكن لم نكن موفقين، وفي الشوط الثاني لم نكن جيدين كما كنا في الشوط الأول، وهو ما منح الفرصة لفريق كمبالا لإحراز الهدف الأول، ثم ركلة جزاء منحته الهدف الثاني».

وأوضح أنه مع إحراز الهدف الثاني كان من الصعب التعويض.

وأشار البدري إلى أن الفريق يمر بظروف خاصة، حيث يعاني من 6 غيابات، بسبب الامتحانات بجانب الإصابة، كما أن الأهلي فَقَدَ العديد من اللاعبين في الفترة الأخيرة لظروف مختلفة.

وشدد المدير الفني للأهلي، على أن التحكيم كان جيدًا جدًا، ولا يوجد أي مشكلة مع طاقم التحكيم بالنسبة للأهلي في مباراة كمبالا.

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام فريق كمبالا سيتي الأوغندي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الثلاثاء، علي ملعب “مانديلا” الوطني في العاصمة الأوغندية، في ثاني جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.