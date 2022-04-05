البدري باكيًا: اتجنب السير بجوار النادي الأهلي ولا أتخيل نفسي بعيدًا عنه

تحدث حسام البدري مدرب مصر والأهلي السابق في قضايا عديدة عاشها خلال فترة عمله في الفريقين، وذرفت عيناه الدموع حين سئل عن سبب تجنبه السير في شارع النادي الأهلي. ووجهت الإعلامية بسمة وهبة سؤالًا إلى البدري: لماذا تتجنب السير بجوار…

تحدث حسام البدري مدرب مصر والأهلي السابق في قضايا عديدة عاشها خلال فترة عمله في الفريقين، وذرفت عيناه الدموع حين سئل عن سبب تجنبه السير في شارع النادي الأهلي.

ووجهت الإعلامية بسمة وهبة سؤالًا إلى البدري: لماذا تتجنب السير بجوار سور النادي الأهلي؟ ليجيب مدرب منتخب مصر السابق: بكون تعبان جدًا، لا أتخيل نفسي بعيدًا عن النادي.

وتطرق البدري للحديث عن إمكانية توليه قيادة المنتخب الأولمبي، نافيًا إمكانية حدوث ذلك مطلقًا، في الوقت الذي لم يستبعد فيه توليه للقيادة الفنية لفريق بيراميدز.

وعن تدريب الزمالك، رد البدري عبر فضائية المحور: عُرض علي من قبل وقلت إن الأهلي والزمالك ينتميان لأبنائهما.

وواصل حسام البدري حديثه عن مشواره التدريبي، متطرقًا للحديث عن كواليس رحيله من ليبيا، قائلًا: كنت سأموت في 2013 عندما دربت الأهلي طرابلس، كانت هناك سيارة بجواري داخلها شخص أطلق الرصاص فجاء في الزجاج الخلفي لسيارتي، من ستر الله الموقف مر. في اليوم التالي قلت لرئيس النادي لن أستمر.

وعن النظرة الشهيرة التي وجهها نحو الحكم محمود عاشور، قال: اعتذرت له بعدها وقلت له أعاتبك لأنني لم أكن المعترض على قرارك، وإنما شخص آخر من دكة الفريق.



