البدري : باب المنتخب مفتوح للجميع .. ومجموعتنا في التصفيات لا يمكن الاستهانة بها

تحدَّث البدري مع موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، في حوار مطول، عن كواليس التفاوض مع منتخب مصر، حيث قال: «كنت بانتظار الحصول على هذه الفرصة، عندما قررت أن أكون مدربًا، تحدثت مع نفسي لأن أكون في هذا المنصب مع مروو الوقت ليكون تتويجًا لمسيرتي الطويلة».

وأضاف: «عندما بدأت الاجتماع مع مسئولي اتحاد الكرة، عرضت وجهة نظري وطريقتي في العمل، وطرحت الأهداف المستقبلية التي يجب أن نعمل على تحقيقها، وتمت الموافقة عليّ بسبب السيرة الذاتية الخاصة بي، حيث بدأت مسيرتي التدريبية قبل 32 عامًا، حققت خلالها 32 لقبًا بالمجمل، منها عشرة ألقاب كمدير فني».

وتطرّق حسام البدري للحديث عن قرعة التصفيات المؤهلة لكأس العالم والتي تضم مصر رفقة الجابون وأنجولا وليبيا، حيث قال: «هي مجموعة صعبة بدون شك ولا يُمكن الإستهانة بأي منافس، ولكننا نملك لاعبين مؤهلين يلعبون في أفضل الدوريات الأوروبية، وكل اللاعبين الذين نملكهم لديهم قدرات فائقة وثقافة الانتصار.

وتابع: «هدفنا تخطّي دور المجموعات وبلوغ الدور النهائي لكي نقترب أكثر من حلم التأهل لكأس العالم ونجعل الجميع سُعداء بنا».

وعن منح اللاعبين الفرصة بقميص المنتخب أكد حسام البدري أن الباب سيبقى مفتوحًا أمام الجميع، خاصةً أن استراتيجية الجهاز الفني تتمحور حول دمج العناصر الواعدة مع لاعبي الخبرة، والتي تمكّنك من تكوين فريق قوي يبقى في أعلى مستوى لعقدٍ من الزمن وتضمن من خلاله جودة الأداء من خلال الانسجام مع المتطلبات الفنية.