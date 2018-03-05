البدري : الجمهور أهم اللاعبين أمام مونانا الجابوني

أكد حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بالنادي الأهلي، أن حضور الجمهور، سيكون له تأثير كبير على اللاعبين في مباراة مونانا الجابونى، التى ستقام فى الثامنة من مساء غد الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولى، في ذهاب دور الـ 32 بدوري الأبطال الأفريقي .

وأعرب عن سعادته بوجود الجماهير في مباراة مونانا، قائلا: “جمهور الأهلي هو كل شيء ونلعب من أجله وهم اللاعب رقم واحد في كل بطولات وإنجازات النادي عبر تاريخه”.

وواصل كلامه قائلا: “أشعر بقوة كبيرة ويضاف إلينا لاعب مهم، حينما أرى جماهير الأهلي في المدرجات، وهي تهتف للفريق، وسعيد بعودتهم لاستاد القاهرة وأتمنى أن يكونوا عنصرًا فاعلًا بتشجيعهم من أجل تأهلنا لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، وأتمنى أن يكون سلوك الجماهير وانضباطهم وأدائهم التشجيعي، هو السبيل لعودتهم محليا في كل مباريات الفريق حسب ما يتم التنسيق له حاليا بين المسئولين والجهات الأمنية”.

وشدد على أن الأهلي سيخوض مواجهة مهمة وصعبة أمام منافس ليس سهلا في بداية المشوار الأفريقي هذا الموسم، موضحا أنه درس الفريق الجابوني بشكل جيد للغاية خلال المرحلة الماضية، عبر فيديوهات لمبارياته بجانب تقرير فني مكتوب من سيد معوض مدرب الفريق الذي حضر لقاء العودة بدور الـ 64 في الجابون.

وأشار إلى أن مونانا الجابوني يملك عناصر هجومية مميزة ويتابع الأهلي بشكل جيد، وهو ما يؤكد اهتمامهم بالمباراة، فضلا عن أنه منافس يؤدي على ملعبه بصورة طيبة للغاية، وتمنى “البدري” أن يخرج الأهلي من المباراة بنتيجة طيبة ومرضية تسهل مهمته في العودة بالجابون، خصوصا أن مونانا يؤدي على ملعبه بمستوي أفضل في ظروف تساعدهم أكثر من أي فريق منافس.

