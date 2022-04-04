البدري: أحلم بتدريب الأهلي من جديد.. وأرفض اتهامي بالفشل مع مصر

تحدث حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر السابق، عن كواليس إقالته من منصبه مع الفراعنة، والتعاقد مع فينجادا، وحلم يتمنى تحقيقه من جديد، وذلك خلال حوار مطول عبر فضائية المحور مع الإعلامية بسمة وهبة.

وقال البدري، خلال تصريحات لقناة المحور عبر برنامج العرافة: قرار إقالتي لم يكن فنيا، لكن كان لتحقيق مصالح شخصية، كان هناك العديد من التدخلات في عملي وأقابلها بالرفض، بداية من اختيار الجهاز المعاون.

وأضاف: كنت واثقًا من نجاحي في هذا التكليف مهما كانت الظروف، ولذلك رفضت الاستقالة، وهناك البعض كان يخاف من نجاحي وتحقيق إنجاز التأهل لكأس العالم.

وواصل البدري حديثه: أرفض اتهامي بالفشل مع منتخب مصر، تركت المنتخب بعد التأهل لأمم إفريقيا كأول للمجموعة، وعلى بعد خطوات من بلوغ المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم.

وعن اتهامه بمجاملة الأهلي على حساب المنتخب، نفى البدري صحة هذه الشائعة: لم يحدث مطلقًا أولويتي كانت منتخب مصر دائمًا وقبل أي شيء.

ورد حسام البدري على الانتقاد الموجه له بشأن فشله مع المنتخب الوطني، حيث قال: إضافاتي لمنتخب مصر صفر؟ ماذا عن أحمد فتوح، ومحمد شربف، وزيزو؟ وأيضًا الونش أصبح عنصرًا أساسيا وغيرهم من العناصر، كل هذا ولم أضف لمنتخب مصر؟!

وتحدث مدرب منتخب مصر السابق عن كواليس رحيله والشرط الجزائي: تقولون لماذا تمسكت بالشرط الجزائي؟ وهل حصلت أصلا على شرط جزائي؟ العقد يقول بأن قيمة الشرط الجزائي شهرين يدفعهما من يرغب في الانفصال؟ وقعت بحسن نية على مسودة العقد، لكنهم غيروا في البنود بعد ذلك وأصبحت بأن يدفع حسام البدري قيمة راتب شهرين سواء رحل أو أقيل. هل يعقل هذا؟

وأجاب حسام البدري على مجموعة من الأسئلة السريعة مع الإعلامية بسمة وهبة، حيث قال: أحلم بتدريب النادي الأهلي من جديد، وكنت أتمنى مزاملة محمود الخطيب في الملعب، وبالتأكيد لو كنت مدربًا لتمنيت أن يكون محمد صلاح في صفوف فريقي.

وأتم البدري حديثه بالكشف عن كواليس التعاقد مع نيلو فينجادا المدير الفني البرتغالي لاتحاد الكرة، حيث قال: دور فينجادا في اتحاد الكرة؟ لا أعلم. أحمد مجاهد قال لي نصًا: هنجيب مدير فني أجنبي للاتحاد. عندنا شوية يوروهات زيادة ولما تخلص نمشيه.