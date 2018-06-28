البدرى رئيسا لجهاز نادي اﻷهرام و أحمد حسن متحدثا إعلاميا

عقد نادي اﻷهرام “اﻷسيوطي سبورت سابقا”، مؤتمرا صحفيا اليوم الخميس، بأحد الفنادق المطلة علي النيل، لإصدار أول البيانات الرسمية.

وسيكون حسام البدري رئيسا لجهاز العمل، وأحمد حسن متحدثا إعلاميا، وأحمد الوشاحي مستشارا قانونيا.

وعلي صعيد فريق الكرة، عين البرازيلي ألبيرتو ڤالنتيم مديرا فنيا، ومعه طاقم برازيلي بالكامل، علي أن يكون هادي خشبة مديرا للكرة.

وأعلنت إدارة نادي الأهرام، الخطة المستقبلية، من أجل إدارة قطاع الناشئين خلال الفترة المقبلة.

وكشف نادي الأهرام، بأنه تم التعاقد مع مدير فني هولندي، من أجل قيادة قطاع الناشئين داخل النادي، بداية من الموسم المقبل.

ويتم تجهيز معسكر للفريق، في الفترة المقبلة، قبل انطلاق الموسم الجديد، المقرر أن ينطلق يوم 3 أغسطس المقبل.

وكان نادي الأسيوطي، قد قرر بيع أسهم النادي، إلى أحد المستثمرين العرب.