البدرى: الأهلى لن يتأثر برحيل كوليبالى ومستمر فى منصبى

أحمد الدسوقى:

أهدى الكابتن حسام البدرى ، المدير الفنى للنادى الاهلى ، الفوز بدرع الدورى للجماهير الذى كان يتمنى حضورها.

وأكد البدرى فى مداخلة تلفونية لبرنامج اكسترا تايم، على قناة اكسترا نيوز، ان الاهلى لن يتأثر برحيل اللاعب كوليبالى لافتا الى ان هذا الملف فى يد الادارة فقط وهو لا يشغله على الاطلاق.

وأشار المدير الفنى للنادى الاهلى، الى انه مستمرفى منصبه ، مؤكدا انه لا يلتفت للانتقادات التى توجه له والتى لا اساس لها.

وكان الأهلي قد حسم رسميًا، لقب الدوري للمرة الـ39 في تاريخه، بعد تعادله أمام مصر المقاصة، خلال المباراة التي أقيمت مساء الإثنين، على ملعب «السويس»، ضمن مباريات الجولة الـ30 ببطولة الدوري الممتاز.