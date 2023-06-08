البداية من كولومبيا وسنغافورة .. «ميتا» تطلق خاصية القنوات على «واتساب»

دشنت شركة ميتا بلاتفورمز، رائدة وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الخميس خاصية قنوات واتساب، التي ذكرت أنها ستساهم في جعل التطبيق “منتجا لرسائل البث الخاص”.

و المستخدمون في كولومبيا وسنغافورة أول من يمكنهم استخدام هذه الخاصية. وأوضحت الشركة أنها ستوفر تلك الخاصية للمستخدمين في مزيد من البلدان خلال الأشهر المقبلة.

وقالت الشركة إن المستخدمين يتمكنون من متابعة المحتوى المتعلق بهواياتهم والفرق الرياضية وأحدث البيانات من المسؤولين المحليين وأشياء أخرى.

ولن تكون صور الملف الشخصي ومعلومات الاتصال الخاصة بالشخص المسؤول عن إدارة القناة متاحة للمتابعين. وبالمثل، لن يتم الكشف عن أرقام هواتف المتابعين.