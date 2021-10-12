رياضة

البداية أمام الإسماعيلي.. تعرف على جدول مباريات الأهلي في بطولة الدوري

أجريت قرعة مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد لأول مرة فى وجود رابطة الأندية
إسلام مصطفى 4:50 م, الثلاثاء, 12 أكتوبر 21 4:50 م, الثلاثاء, 12 أكتوبر 21

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أسفرت قرعة الدوري الممتاز عن منافسات مثيرة منذ بداية الجولة الأولى من المسابقة، ويصطدم الأهلي بنظيره الإسماعيلي في أولى مباريات القلعة الحمراء، بينما يلعب الزمالك مع إنبي في نفس الجولة.

وأجريت اليوم الثلاثاء قرعة مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2021/2022، لأول مرة فى وجود رابطة الأندية برئاسة أحمد دياب، وعماد متعب، نائب الرابطة، والأعضاء كل من ثروت سويلم وصفي الدين بسيوني وشريف صالح وعامر حسين، وذلك في أحد فنادق القاهرة، في تمام الثالثة ظهرًا بتوقيت القاهرة.

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ومن المقرر أن تنطلق مسابقة الدوري المصري الممتاز حسبما أعلنت رابطة الأندية يوم 25 أكتوبر الجاري بنظام الدورين بشكل طبيعي.

وعلى صعيد جدول مباريات الأهلي، فيصطدم في بداية مشواره مع الإسماعيلي قبل أن يواجه البنك الأهلي، ثم مواجهته المرتقبة مع الزمالك في القمة.

وفيما يلي جدول ترتيب مواجهات الأهلي في بطولة الدوري المصري

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1- الأهلي X الإسماعيلي

2- الأهلي X البنك الأهلي

3- الأهلي X الزمالك

4- الأهلي X المقاولون العرب

5- الأهلي X غزل المحلة

6- الأهلي X سموحة

7- الأهلي X فيوتشر

8- الأهلي X بيراميدز

9- الأهلي X الجونة

10- الأهلي X مصر المقاصة

11- الأهلي X فاركو

12- الأهلي X الاتحاد

13- الأهلي X المصري البورسعيدي

14- الأهلي X الشرقية للدخان

15- الأهلي X إنبي

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16- الأهلي X طلائع الجيش

17- الأهلي X سيراميكا كليوباترا

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بقلم إسلام مصطفى

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