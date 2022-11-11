البدء فى رصف 12 طريقا بدمنهور باعتمادات قيمتها 97.5 مليون جنيه

قامت مديرية الطرق والنقل بالبحيرة بقيادة فايز الجندي – مدير المديرية بالبدء في تنفيذ عدد من أعمال الرصف ضمن الخطة الإستثمارية بـ 12 طريق بنطاق مركز ومدينة دمنهور بإعتمادات مالية بلغت 97.5 مليون جنية، وذلك بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور حيث تم تنفيذ العديد من الأعمال .

وتشمل تلك الاعمال استكمال طريق الفيرانية بطول 3 كم وإعتماد قدره 5 مليون 789 ألف جنية ضمن أعمال الخطة الإستثمارية لمديرية الطرق والنقل.

وكذلك تطوير الكورنيش بداية من كوبري الدولي حتى كوبري أبو الريش بطول 3 كم وإعتماد قدره 55 مليون جنية ضمن أعمال الخطة الإستثمارية للوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور.

وتشمل تلك الاعمال تطوير ورصف شارع أحمد الوكيل ومنطقة مساكن فرغلي بطول 1.5 كم و اعتماد قدره 4 مليون و990 ألف جنية ضمن أعمال الخطة الإستثمارية للوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور.

وكذا رصف شارع العزيز عثمان ومحمود الوكيل من النفق حتى مسجد ناصر بطول 1.5 كم وإعتماد قدره 4.3 مليون جنية ضمن أعمال الخطة الإستثمارية للوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور.

كما تشمل تلك الاعمال تطوير ورصف منطقة العبارة من شارع أحمد عرابي حتى أحمد محرم بطول 3 كم وإعتماد قدره 3.5 مليون جنية ضمن أعمال الخطة الإستثمارية للوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور.

فيما تشمل الاعمال استكمال شارع شجرة الدر وتقاطع مساكن الإنشاء والتعمير حتى مسعد رومة بطول 500 م وإعتماد قدره 5 مليون جنية ضمن أعمال الخطة الإستثمارية للوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور.

كما تشمل الأعمال إحلال وتجديد شارع عبد الصمد (شارع ٢٠) وشارع عبد الواحد مسامير ومعهد القراءات بطول ٢.٥ كم و إعتماد قدره ٤ مليون جنية ضمن أعمال الخطة الإستثمارية للوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور.

كما تشمل الأعمال رصف شارع الحبروك وفرعياته من خلف المجمع القديم حتى شارع أبو عبد الله بطول 1 كم وإعتماد قدره 1.5 مليون جنية ضمن أعمال الخطة الإستثمارية للوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور.

فيما شملت الاعمال إستكمال فرعيات شارع طور سينا بطول 2 كم وإعتماد قدره 3.5 مليون جنية ضمن أعمال الخطة الإستثمارية للوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور .

وكذا تم إحلال وتجديد منطقة مربع الرضوان وعبد الله النديم حتى شارع النصر بطول ٢ كم وإعتماد قدره ٣ مليون جنية ضمن أعمال الخطة الإستثمارية للوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور.

كما تم تنفيذ إحلال وتجديد منطقة مربع منشية الحرية بطول 3 كم وإعتماد قدره 3 مليون و490 ألف جنية ضمن أعمال الخطة الإستثمارية للوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور.

فيما تم إحلال وتجديد منطقة مشتل كرم وإستكمال شوارع ترعة البوص بطول 2 كم وإعتماد قدره 3.5 مليون جنية ضمن أعمال الخطة الإستثمارية للوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور.

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتكثيف الجهود المبذولة والعمل على تلبية كافة إحتياجات المواطنين وإستكمال الأعمال الجاري تنفيذها بقطاع الطرق والرصف وتطويره ورفع كفاءته نظراً لأهميتها البالغة فى عمليات التنمية الإقتصادية.