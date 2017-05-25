البحيري : وقّعنا التجوال المحلي مع اتصالات بأسعار أفضل من أورنج‎

محمود جمال قال المهندس أحمد البحيري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات، إنها وصلت لأفضل سعر لدقيقة المكالمات وسعر الميجابايت مع "اتصالات مصر" فيما يخص خدمات التجوال المحلي، مقارنة بأورنج. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته "المصرية للاتصالات"، اليوم الخميس،

محمود جمال

قال المهندس أحمد البحيري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات، إنها وصلت لأفضل سعر لدقيقة المكالمات وسعر الميجابايت مع “اتصالات مصر” فيما يخص خدمات التجوال المحلي، مقارنة بأورنج.





جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته “المصرية للاتصالات”، اليوم الخميس، لتوقيع ثاني اتفاقية لخدمات التجوال المحلي؛ حتى تتمكن الأولى من تقديم خدمات المحمول بالسوق المصرية.

وأوضح البحيري أن هذه الاتفاقية هي أول اتفاقية تجارية من نوعها مع “اتصالات مصر” منذ بدء عملها عام 2007، مبينًا أنه من المقرر الوصول لاتفاقية نهائية بين الطرفين خلال 15 يومًا.

وذكر أن الاتفاقية الموقَّعة، اليوم، تشتمل على تقديم خدمات الترابط الدولي منذ تاريخه، ولا تتطرق إلى الخلافات المثارة بين الشركتين منذ سنوات طويلة.

وأكد أن التجوال المحلي يتيح التعامل مع مشغِّل أو أكثر على مستوى الجمهورية، مضيفًا أن الاتفاقية تتيح للمصرية تقديم خدمات المحمول عبر شبكة اتصالات على مستوى القُطر المصري، وقد يتم تقسيم الجمهورية إلى قطاعات.

وتابع أن الاتفاقية مع اتصالات مصر غير ملزِمة، معلقًا: يمكن التوقيع مع شركات المحمول الثلاث، لكن رؤيتي على تقديم المحمول يتوقف على رؤيتي بناء على أفضل سعر.

وأضاف المهندس حازم متولي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لاتصالات مصر، أن تقديم سعر منافس للمصرية في خدمات التجوال المحلي ليس هدفها حرق الأسعار بل تقديم خدمة مميزة للعميل بمستويات جودة معقولة تتناسب مع حجم الاستثمارات التي تم ضخها لشراء تراخيص الجيل الرابع للاتصالات.