البحيرى: المصرية للاتصالات تسعى للانتشار فى سوق المحمول كالنار‎

- رئيس الشركة: اللوجو الجديد يعكس ألوان شبابية ويحمل عناصر الحياةمحمود جمال:قال أحمد البحيرى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات أن الأخيرة تخطط للانتشار فى سوق خدمات المحمول المصرى عقب تحولها إلى مشغل خدمات اتصالات متكامل كالنار – على حد تعبيره.ودافع البحير

– رئيس الشركة: اللوجو الجديد يعكس ألوان شبابية ويحمل عناصر الحياة



محمود جمال:

قال أحمد البحيرى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات أن الأخيرة تخطط للانتشار فى سوق خدمات المحمول المصرى عقب تحولها إلى مشغل خدمات اتصالات متكامل كالنار – على حد تعبيره.

ودافع البحيرى بشدة عن العلامة التجارية الجديدة للشركة والتى تحمل شعار ” WE ” إذ تريد المصرية تريد طمأنة عملائها بأنها دائما بالقرب منهم ، معتبرا أن الجدل الذى دار بشأن اللوجو خلال المرحلة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعى دليل على النجاح نظرا لأنه يحمل عناصر الحياة ، كما يعكس ألوان شبابية.

وقال إن الشركة تمتلك نحو 400 محطة محمول خاصة بها، وأنها تعمل عبر شبكة اتصالات وفقا لاتفاقية التجوال المحلى.

يذكر أن سعر شريحة محمول المصرية للاتصالات يصل إلى 15 جنيها، ويبلغ سعر دقيقة المكالمات الصوتية منها إلى شبكات المحمول الثلاث الأخرى والتليفون الارضى بـ 12 قرشا، وهو نفس سعر الرسالة النصية SMS أيضا.