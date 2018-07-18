البحيرى: %80 تراجعاً فى مبيعات خطوط «we»

بدأنا محادثات مع جميع الجهات المعنية لتوضيح آثار القانون نسعى إلى توقيع مذكرة تفاهم للعمل فى الخارج قبل نهاية العام محمد سالمأكد المهندس أحمد البحيرى، رئيس الشركة المصرية للاتصالات «we» تراجع مبيعات خطوط المحمول لدى شركته بنسبة %80 عقب تطبيق قانون «رسم التنمية» مطلع

بدأنا محادثات مع جميع الجهات المعنية لتوضيح آثار القانون

نسعى إلى توقيع مذكرة تفاهم للعمل فى الخارج قبل نهاية العام



محمد سالم

أكد المهندس أحمد البحيرى، رئيس الشركة المصرية للاتصالات «we» تراجع مبيعات خطوط المحمول لدى شركته بنسبة %80 عقب تطبيق قانون «رسم التنمية» مطلع الشهر الماضى، والذى تتقاضى بموجبه وزارة المالية 50 جنيها رسوما عن بيع كل شريحة موبايل.

وقال – فى تصريحات لـ «المال»، على هامش توقيع مذكرة تفاهم للربط الإلكترونى مع شركة «ليكويد تيليكوم» العالمية خلال الاجتماعات السنوية لبنك التصدير والاستيراد الأفريقى «أفريكسيم بنك» التى ختمت أعمالها، مطلع الأسبوع الجارى – إن المتوسط اليومى لمبيعات خطوط شبكة «we» انخفض إلى 2000 شريحة عقب تطبيق القانون مقابل 10000 قبل التطبيق.

وأضاف أن الشركة تسعى لدى جميع الجهات المعنية لتوضيح الآثار السلبية للقانون على نشاط المحمول لكل الشركات عامة والمصرية للاتصالات خاصة والتى لا تزال فى بداية عملها.

وأشار إلى وصول قاعدة عملاء «we» إلى ما بين 3.2 و3.3 مليون بحصة سوقية %3 تقريبا، وتسعى الشركة إلى تعزيزها خلال الفترة المقبلة «لكن رسم التنمية قد يكون عائقا أمام ذلك».

وكشف «البحيرى» عن سعى شركته إلى توقيع مذكرة تفاهم لتقديم خدمات «we» بإحدى الأسواق الخارجية قبل نهاية العام الجارى، لكنه رفض الكشف عن أى تفاصيل حاليا.

وأوضح أن الشركة صعدت بقيمة استثماراتها السنوية إلى 7 مليارات جنيه خلال العامين الماضيين، مقابل 2.5 إلى 4 مليارات فى السابق، مؤكدا الاعتماد عليها فى تطوير البنية التحتية للثابت والإنترنت، مما سمح بتقديم سرعات نقل بيانات حتى 100 ميجا.

وبشأن الاتفاقية التى تم توقيعها مع عملاق نقل الداتا الإفريقى شركة «ليكويد تيليكوم»، شدد على الأهمية الكبيرة لتلك الاتفاقية مضيفا إنها أولى الخطوات لتحقيق رؤية المصرية للاتصالات فى تحويل مصر إلى «ممر رقمى» للبيانات، متوقعا انتهاء الربط مع الشركة الأفريقية فى غضون شهرين على أقصى تقدير بتمويل من «أفريكسيم بنك».

ولفت إلى أنه تم الاتفاق مع شركة «ليكويد» على مساعدة شركته فى اختراق مجال الحوسبة السحابية ومراكز تخزين ونقل البيانات الضخمة، ونقل بيانات الصوت وتقديم خدمة البث التليفزيونى عبر المحمول.