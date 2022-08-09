البحيرة: 20 مليون جنيه تكلفة المرحلة الأولى لمشروع رفع كفاءة طريق دمنهور/حوش عيسى

قام اليوم اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بجولة تفقدية بمدينة حوش عيسى رافقه خلالها اللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام المساعد وأ عمر لبيب رئيس مركز ومدينة حوش عيسى تفقد خلالها المرحلة الأولى من مشروع رفع كفاءة طريق دمنهور – حوش عيسى بطول 5 كم ( 2.5 كم ازدواج) بتكلفة إجمالية 20 مليون جنيه إشراف الهيئة العامة للطرق والكبارى، والذى تم بدء العمل به فى مارس الماضي، ومن المقرر نهو المشروع فى أول العام المقبل.

كما قام المحافظ بتفقد النصب التذكارى “تحيا مصر” أول الطريق الدائرى بمدخل مدينة حوش عيسى، والذى يعد إضافة ورافد جديد للمدينة، وكذا الشارع الجديد المحيط بالميدان، والذى تم رصفه وتمهيده مؤخرا.

من الجدير بالذكر أن طول الطريق الدائرى بحوش عيسى يبلغ 1 كيلو باتجاهين، وتم إنشاء النصب التذكارى تحيا مصر يعلوه سارى بارتفاع 20م وبتكلفة تبلغ 100 ألف جنيه مشاركة مجتمعية.