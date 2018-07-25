البحيرة للكهرباء تستثمر 200 مليون جنيه فى الإحلال والصيانة ورفع كفاءة الخطوط

عمر سالمتعتزم شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، استثمار 200 مليون جنيه، خلال العام المالى الحالى، بزيادة نحو30 مليوناً عن العام السابق.وكشف المهندس محمد السيد سطوحى، رئيس الشركة فى تصريحات لـ«المـال«، أن الاستثمارات الجديدة موجهة لإحلال وتجديد المشروعات القائمة، ورفع كفاءة الخطوط

عمر سالم

تعتزم شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، استثمار 200 مليون جنيه، خلال العام المالى الحالى، بزيادة نحو30 مليوناً عن العام السابق.

وكشف المهندس محمد السيد سطوحى، رئيس الشركة فى تصريحات لـ«المـال«، أن الاستثمارات الجديدة موجهة لإحلال وتجديد المشروعات القائمة، ورفع كفاءة الخطوط.

وتخطط الشركة لتوصيل التيار لأكثر من 150 ﺃﻟﻒ عداد كارت مسبوق الدفع، ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻤﻞ على استبدال العدادات القديمة، وتستهدف أيضا زيادة عدد الأكشاك ومحولات الجهد المنخفض والمتوسط، لرفع القدرة الاستيعابية للشبكات، وتقليل الفقد.

وتقوم شركات التوزيع التابعة للقابضة لكهرباء مصر، بصيانة مشروعاتها وخطوطها ذاتياً عن طريق مهندسيها، وتستورد بعض قطع الغيار.

وكشف سطوحى أن الشركة انتهت من ضخ استثمارات تصل لنحو700 مليون جنيه، خلال الفترة من مايو2017 وحتى يونيو2018، من إجمالى نحو1.6 مليار جنيه، مرصودة بخطتها.

وأشار إلى أن الاستثمارات التى تم تنفيذها، مولتها قروض من القابضة لكهرباء مصر، من إجمالى نحو19 ملياراً قروض كانت قد حصلت عليها «القابضة» فى أغسطس الماضى، من بنكى الأهلى ومصر.

ولفت إلى أن الشركة قامت بتركيب وإحلال 15190 عمود جهد منخفض، وإحلال الموصلات العارية بأخرى معزولة بطول 1599 كم، و14.7 كم كابلات، بالمدن والقرى، ومستهدف الوصول لنسبة %100، من أعمال الإحلال والتجديد بنهاية 2018.

وقال إنه يتم استبدال كابلات هوائية بأخرى أرضية، بإجمالى تكلفة تصل لنحو65 مليون جنيه، لعدد 52 عملية لكابلات جهد متوسط، بإجمالى أطوال تصل إلى حوالى 68 كم، بنسبة تنفيذ تصل إلى %87.

وتغطى شركة البحيرة لتوزيع الكهرياء عدداً من المحافظات تشمل البحيرة ومطروح وعلى طول الساحل الشمالى من الكيلو66 حتى السلوم وواحة سيوة جنوباً، ومدينة السادات، ومركز الخطاطبة بالمنوفية، وجزء من محافظة الإسكندرية (قرى العامرية – برج العرب).