البحيرة للتوزيع نفذت 14 محولًا وأكثر من 2700 عمود إنارة

المال ـ خاص انتهت شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، من تنفيذ نحو 14 محول كهرباء خلال نحو 4 أشهر منذ يوليو وحتى أكتوبر، ضمن الخطة الاستثمارية للشركة خلال العام المالى الجارى. وكشف محمد السيد سطوحي، رئيس…

المال ـ خاص

انتهت شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، من تنفيذ نحو 14 محول كهرباء خلال نحو 4 أشهر منذ يوليو وحتى أكتوبر، ضمن الخطة الاستثمارية للشركة خلال العام المالى الجارى.

وكشف محمد السيد سطوحي، رئيس شركة البحيرة فى تصريح لـ «المال»، أن إجمالى الاستثمارات التى ضختها الشركة حتى الآن منذ بداية العام المالى الجارى يصل لنحو 200 مليون جنيه، موضحاً أن الشبكة الكهربائية الخاصة بالشركة تستوعب أكثر من 3000 ميجاوات وتسعي الشركة لتطويرها وزيادة كفاءتها.

وقال إن الشركة نفذت أكثر من 4 محطات طاقة شمسية أعلي مبانيها والقطاعات التابعة للشركة بنهاية أكتوبر الماضى، كما تم توزيع وبيع أكثر من 2 مليون لمبة ليد لصالح المشتركين التابعين لها، وتسعي خلال الفترة المقبلة للتوسع فى تركيب العدادات الكودية لصالح مشتركيها.

تمتلك شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء شبكة توزيع من أكبر الشبكات على مستوى الجمهورية، تمتد باتساع محافظة البحيرة، ومدينة السادات، ومركز الخطاطبة، بمحافظة المنوفية، ومحافظة مطروح، وعلى طول الساحل الشمالى حتى السلوم.

ويبلغ عدد المشتركين بالطاقة الكهربائية 1.5 مليون مشترك على الجهدين المتوسط والمنخفض.

وكشف مصدر مسئول فى شئون المشروعات بالشركة أن الشركة انتهت من تركيب نحو 2730 عمود جهد متوسط ومنخفض حتى الآن ضمن خطط الشركة التوسعية.

وأضاف المصدر أن الاعمدة تنقسم إلى نحو 2069 عمود كهرباء جهد منخفض ومشتملاته، بالاضافة إلى 660 عمود كهرباء متوسط الجهد، ولا تتعدى تكلفة كل الاعمدة نحو 5 ملايين جنيه ضمن الموارد الذاتيه للشركة.

وأشار إلى ان الشركة تسعي أيضاً لاستبدال جميع الخطوط الهوائية إلى كابلات أرضية وذلك ضمن مشروعات من أجل القضاء على أزمات التيار الكهربائي، فتم أيضاَ افتتاح محطة محولات بقدرة 40 ميجا فولت امبير بتكلفة 100 مليون جنيه بالتنسيق مع شركة المصرية لنقل الكهرباء.

وقال إن الشركة استطاعت تركيب 172 ألف عداد بكارت، من إجمالى 2.3 مليون مشترك، كما تعمل بكامل طاقتها حتى تستبدل جميع العدادات، لتصبح بكارت مسبوق الدفع.