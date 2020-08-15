البحيرة في الصدارة.. التضامن تصرف 331 مليون جنيه معاشات لذوي الإعاقة من الأطفال (جراف)

صرفت وزارة التضامن الاجتماعي ، بمبلغ بقيمة 331 مليون جنيه لـ 84338 طفل معاق، تصدرت محافظة البحيرة القيمة الأكبر من المنصرف بواقع 43 مليون جنيه، تلاها محافظة المنيا ثم أسيوط بواقع 30 مليون جنيه لكلا منها. وبلغ عدد المستفيدين بالبحيرة…

صرفت وزارة التضامن الاجتماعي ، بمبلغ بقيمة 331 مليون جنيه لـ 84338 طفل معاق، تصدرت محافظة البحيرة القيمة الأكبر من المنصرف بواقع 43 مليون جنيه، تلاها محافظة المنيا ثم أسيوط بواقع 30 مليون جنيه لكلا منها.

وبلغ عدد المستفيدين بالبحيرة من معاشات وزارة التضامن الاجتماعي 11368 طفلاً، وبواقع 7720 في محافظة المنيا، ويقدر قيمة معاش الطفل المعاق،أو ذوي الاحتياجات الخاصة بقيمة 350 جنيها شهريا أو 420 جنيها.



ترتيب المحافظات

وبسحب تقرير حكومي، واحتلت الجيزة المركز الرابع في عدد المستفيدين من معاشات ذوي الإعاقة من الأطفال التي منحتها وزارة التضامن وفقا لقانون ذوي الإعامة ولائحته التنفيذية بنهاية عام 2018، بقيمة 24.8 مليون جنيه.

ثم القاهرة بقيمة 22 مليوناً، ثم محافظة بني سويف في المرتبة السادسة بقيمة 19 مليون جنيه.

وبلغ عدد المستفيدين في الجيزة بنحو 5847 مستحق، وعدد 5647 في محافظة القاهرة.

واحتلت محافظة الشرقية المرتبة التاسعة بمبلغ قيمته 18 مليون جنيه، تلاها سوهاج بحجم معاشات منصرفة قدرت بنحو 14 مليوناً، وعدد مستفيدين وصل إلى 3583 طفل.

وبدأت وزارة التضامن الاجتماعي، بداية من يوليو الماضي، استقبال طلبات راغبي حجز بطاقة الخدمات المتكاملة، كي يتمكن ذوو الإعاقة من تسجيل بياناتهم وحجز المواعيد الخاصة بهم.

بطاقة الخدمات المتكاملة

وبطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة هي بطاقة ذكية تحمل بيانات الشخص المعاق، وهي الوسيلة الوحيدة المعتمدة لإثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها، و تساعد المعاق على الحصول على الخدمات المختلفة والتسهيلات والمزايا المقررة له.

ومن أهم تلك المزايا، الرعاية الصحية والتأهيلية والتعليم والعمل والإعفاء الجمركي على السيارات المُجهزة والأجهزة التعويضية والأدوات المُعينة والخصومات على وسائل النقل والمواصلات.

ومزايا الحماية الاجتماعية التي يتم توفيرها بعد الدراسة الاقتصادية والاجتماعية مثل الدعم النقدي والإسكان الاجتماعي والجمع بين المعاشين.

شروط الحصول على معاشين

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي شروط الجمع بين معاشين أو معاش وأجر للأشخاص ذوي الإعاقة.

وينظم قانون الأشخاص ذوي الإعاقة ولائحته التنفيذية شروط استحقاق الأشخاص من ذوي الإعاقة لأكثر من معاش دون حدود.

والجمع بين معاشين أو معاش وأجر يعني أن يحصل صاحب معاش من ذوي الإعاقة على معاشه بجانب المعاش الذي يستحقه من الزوج أو الزوجة أو الأولاد أو الوالدين أو الأخوة والأخوات.

كما يمنح قانون ذوي الإعاقة الحق للأشخاص ذوي الإعاقة الجمع بين أجره من جهة عمله، ومعاش عن المستحق له من زوجة أو أولاد أو والدين أو أخوة وأخوات.

ويمنع قانون التأمينات أصحاب المعاشات من الجمع بين أكثر من معاش إلا في حالات محددة، لكن قانون الإعاقة سمح لأشخاص من ذوي الإعاقة في الجمع.

ويشترط للجمع بني معاشين أن يكون المستحق مصري الجنسية أو من الأجانب بشرط المعاملة بالمثل.

أن يكون حصل على بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة التي تصدرها وزارة التضامن الاجتماعي بعد التحقق من تقرير الكشف الطبي المميكن والمعتمد من الصادر من وزارة الصحة.

أن يتمتع المستحق بتوفر الشروط الخاصة باستحقاق المعاشات العامة والخاصة، مع مراعاة أنه عند بحث شروط استحقاق الأخ أو الابن للعجز لا يكتفي ببطاقة الخدمات المتكاملة لإثبات عجزه عن الكسب يتعين إثبات العجز بشهادة من الهيئة العامة للتأمين الصحي.

ويزيد عدد “المعاقين” الحضر عن الريف، حيث تمثل نسبة ذوى الإعاقة فى حضر الجمهورية 12.2% من العدد الإجمالي للسكان “5 سنوات فأكثر”، مقابل 9.71% بالريف.

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