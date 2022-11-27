البحيرة توافق على إقامة 34 مشروعا باستثمارات 839 مليون جنيه

وافقت اللجنة العليا للإستثمار خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتورة نهال بلبع – نائب محافظ البحيرة، وبحضور المهندس حازم الأشموني – السكرتير العام، واللواء محمد شوقي بدر – السكرتير العام المساعد، وأعضاء اللجنة على إقامة 34 مشروع فى مجال الإستثمار الصناعي والزراعي والحيواني والداجني، بإجمالي إستثمارات تتجاوز 839 مليون جنية وتوفر أكثر من 1772 فرصة عمل لأبناء المحافظة.

وتتضمن المشروعات الجديدة، مشروع إنتاج داجني ( عنبر بداري تسمين ) على مساحة 1820م2 بناحية وادي النطرون بتكلفة 18 مليون جنيه ويوفر 25 فرصة عمل2- ثلاجة خضر وفاكهة على مساحة 1200م2 بناحية قرية الخرطوم بمركز بدر بتكلفة 7 مليون و250 ألف جنيه وتوفر 30 فرصة عمل .

كما تشمل المشروعات ثلاجة خضر وفاكهة ومصنع تخليل مخللات وعصارة زيتون على مساحة اجمالية 13000م2 بناحية وادي النطرون بتكلفة اجمالية 12 مليون جنيه وتوفر 30 فرصة عمل، واقامة عدد 2 منفذ بيع مستلزمات انتاج زراعي واسمدة وادوات ري على مساحة 299 م2 بناحية قرية ابو العطا شرق الطريق الصحراوي بابو المطامير بتكلفة 250 الف جنيه توفر 4 فرص عمل، بالاضافة الى اقامة 25 منفذ بيع مستلزمات انتاج زراعي على مساحة 500م2 بناحية مركز ابو المطامير بتكلفة 3 مليون جنيه وتوفر 50 فرصة عمل.

بالاضافة الى مشروع محطة تصدير حاصلات زراعية ومصنع لصناعة المواسير ومصنع لصناعة المواسير البلاستيك ومنتجات البلاستيك على اجمالي مساحة 40 الف م2 بناحية وادي النطرون بتكلفة اجمالية 51 مليون جنيه وتوفر 172 فرصة عمل، فضلا عن مشروع محطة فرز وتعبئة وتصدير حاصلات زراعية على مساحة 440 م2 بناحية مركز بدر بتكلفة 3.4 مليون جنيه وتوفر 25 فرصة عمل.

وشملت المشروعات مصنع خلط وتصنيع وتعبئة الكيماويات ( بويات ومذيبات على مساحة 20 الف و 500 م2 بناحية جناكليس بابو المطامير بتكلفة 293 مليون و500 الف جنيه ويوفر 600 فرصة عمل، بالاضافة الى محطة انتاج وتوليد طاقة كهربائية من الطاقة الشمسية لخدمات الزراعات على مساحة 105 الف م2 بناحية غرب النوبارية بمركز ابو المطامير بتكلفة 31 مليون و500 ألف جنيه وتوفر 10 فرص عمل، بجانب مشروع انتاج حيواني و ميزان بسكول على مساحة 7570 م2 بناحية قرية ادم بمركز ابو المطامير بتكاليف تقدر ب 6 مليون و500 الف جنيه وتوفر 10 فرص عمل.

وتضمنت المشروعات الجديدة اقامة عدد 10 منافذ بيع مستلزمات انتاج زراعي على مساحة 300 م2 بناحية شمال التحرير بابو المطامير بتكلفة 3 مليون جنيه و600 الف جنيه توفر 10 فرص عمل، ومشروع محطة فرز وتعبئة خضار وفاكهة وثلاجة خضر وفاكهة على مساحة اجمالية 1445م2 بناحية ابو المطامير بتكلفة 20 مليون و700 ألف جنيه وتوفر 37 فرصة عمل، بالاضافة الى مشروع انتاج ثلاثة عنابر بداري تسمين دواجن على مساحة 2520 م2 بناحية الجعار بوادي النطرون بتكلفة اجمالية 7 مليون و 300 ألف جنيه وتوفر 21 فرصة عمل.

وتضمنت المشروعات الجديدة، مشروع إنتاج حيواني( تربية مواشي ) على مساحة 1534م2 بناحية شمال التحرير مركز ابو المطامير بتكلفة مليون و950 ألف جنيه ويوفر 3 فرص عمل، بالاضافة الى مشروع انتاج داجني بناحية وادي النطرون على مساحة 1560م2 بتكلفة اجمالية 4 مليون جنيه ويوفر 8 فرص عمل.16- مصنع اعلاف ( حيواني – ارانب ) على مساحة 1000م2 بناحية مركز وادي النطرون بتكلفة 16 مليون جنيه ويوفر 48 فرصة عمل.

كما شملت منفذ بيع مستلزمات انتاج زراعي على مساحة 250 م بناحية وادي النطرون بتكلفة 800 ألف جنيه ويوفر 10 فرص عمل، ومصنع فرز وتجميد الخضر والفاكهة ومخللات الخضر على مساحة 36 الف م2 بناحية شرق الطريق الصحراوي مركز ابو المطامير بتكلفة اجمالية 27 مليون جنيه ويوفر 80 فرصة عمل.

كما تضمنت اقامة مشروعات ( ثلاجة حفظ خضر وفاكهة ومحطة تخزين ميكانيكية ومحطة تعبئة سلع غذائية ومحطة فرز وغربلة وتعبئة حاصلات زراعية على مساحة اجمالية 25 الف م2 بناحية المهدية بمركز ابو المطامير بتكلفة اجمالية 82 مليون جنيه وتوفر 50 فرصة عمل، وانتاج حيواني على مساحة 2000 م2 بناحية مركز ابو المطامير بتكلفة 6 مليون و 500 الف جنيه ويوفر 17 فرصة عمل.

وشملت المشروعات منفذ بيع مستلزمات انتاج زراعي على مساحة 450 م2 بشمال التحرير بمركز ابو المطامير بتكلفة مليون و900 الف جنيه وتوفر 3 فرص عمل.

22- مشروع مزرعة دواجن (بداري تسمين ) على مساحة 1276م2 بجنوب التحرير مركز بدر بتكلفة 2 مليون و500 ألف جنيه وتوفر 6 فرص عمل، ومحطة فرز وتعبئة خضار وفاكهة وحاصلات زراعية وثلاجة حفظ خضر وفاكهة ومشتملاتهم على مساحة اجمالية 18 الف و 900 م2 بناحية المهدية مركز ابو المطامير بتكلفة 29 مليون وتوفر 32 فرصة عمل، ومشروع انتاج داجني بداري تسمين على مساحة 1690 م2 بناحية مركز بدر بتكلفة اجمالية 5 مليون و900 ألف جنيه ويوفر 12 فرصة عمل.

كما تشمل مشروع انتاج حيواني على مساحة 3125 م2 بناحية مركز وادي النطرون بتكلفة اجمالية 16 مليون جنيه وتوفر 20 فرصة عمل، و ثلاجة حفظ حاصلات زراعية على مساحة 4550 م2 بناحية المهدية بمركز ابو المطامير بتكلفة 30 مليون و700 ألف جنيه وتوفر 20 فرصة عمل، و مشروع ثلاجة حفظ خضر وفاكهة بمشتملاتها على مساحة 1750 م2 بناحية الحلاوجة بمركز ابو المطامير بتكلفة 2 مليون و 800 ألف جنيه وتوفر 6 فرص عمل.

كما تشمل الموافقة على نقل مستودع من داخل الكتلة السكنية الى خارج الكتلة السكنية على مساحة 250 م2 بناحية قرية الشعراوي بابو المطامير بتكلفة 33 الف جنيه ويوفر 6 فرص عمل، بالاضافة الى مشروع انتاج حيواني بعدد 2 عنبر على مساحة 7000 م2 بغرب النوبارية بمركز ابو المطامير بتكلفة 8 مليون و 100 الف جنيه ويوفر 20 فرصة عمل، وثلاجة حفظ خضر وفاكهة ومحطة فرز وتعبئة خضر وفاكهة على مساحة اجمالية 6270 م2 بناحية قرية ابو العطا بمركز ابو المطامير بتكلفة 7 مليون جنيه ويوفر 10 فرص عمل.

كما تشمل تصنيع اعلاف دواجن واضافاتها على مساحة 5994 م2 بناحية جناكليس بمركز ابو المطامير بتكلفة 67 مليون و240 الف جنيه وتوفر 20 فرصة عمل، و مشروع محطة فرز وتعبئة خضر وفاكهة على مساحة 4 فدان بناحية البيضا مركز كفر الدوار بتكلفة 38 مليون جنيه وتوفر 30 فرصة عمل دائمة و200 فرصة موسمية، ومشروع ثلاجة حفظ وتبريد خضر وفاكهة على مساحة 4 فدان بناحية بردلة بكفر الدوار بتكلفة اجمالية 29 مليون جنيه وتوفر 30 فرصة عمل دائمة و50 فرصة موسمية.

وتشمل المشروعات محطة تموين سيارات ( بنزين وسولار وغاز ) على مساحة 1000م2 بناحية مركز وادي النطرون بتكلفة 5 مليون و300 ألف جنيه وتوفر 12 فرصة عمل.

هذا وقد أكدت الدكتورة نائب المحافظ على تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين للتوسع فى إقامة المشروعات وتوفير فرص العمل لأبناء المحافظة وزيادة مصادر الدخل والتأكيد على إلتزام تلك المشروعات بأن يكون ٧٠ ٪ على الأقل من العاملين بها من أبناء محافظة البحيرة.