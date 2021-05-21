البحيرة تواصل حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة

شدد اللواء هشام آمنة – محافظ البحيرة على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدي على الرقعة الزراعية وحق الدولة ، مؤكداً على استمرار الحملات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فوراً للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين .

وأسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة والزراعية التى نفذتها الوحدات المحلية لمراكز ( كوم حمادة – أبو المطامير – وادي النطرون – شبراخيت ) عن إزالة ٩ حالات تعد على مساحة ٢٢٣٠ م٢ عبارة عن إزالة حالة تعدي على أرض زراعية بمساحة ٧٠٠ م٢ (٤ قيراط) بناحية بيبان التابعة للوحدة المحلية لقرية الطود بكوم حمادة عبارة عن تشوينات أخشاب ورخام وطوب .

كما تم إزالة ٣ حالات تعد على الأراضي الزراعية بمساحة ١٠٠٠ م٢ عبارة عن مباني وأسوار بالطوب الأبيض والمونة الأسمنتية بنطاق الوحدة المحلية لقرى النمرية وشعراوي بأبو المطامير، كما تم إزالة ٣ حالات تعد بمساحة ٣٩٠ م٢ بقرية الحمراء بوادي النطرون عبارة عن أعمال إنشاء مباني سكنية من الطوب البلوك .

كما تم إزالة حالتي تعد بمساحة ١٤٠ م٢ بقرى شبراريس ومحلة بشر بشبراخيت عبارة عن إزالة خارج الحيز العمرانى وفك شدة خشبية تمهيداً لصبة سطح دور أول علوي.