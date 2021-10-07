البحيرة تواصل حملات إزالة التعديات على المجاري المائية

أكد محافظ البحيرة أنه إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإزالة كافه التعديات على الأراضي الزراعية والمجاري المائية خلال فترة زمنية لا تتجاوز ٦ أشهر، فيتم استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على المجاري المائية والأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين .

وشهدت مدن ومراكز المحافظة عدداً من الحملات لإزالة التعديات أسفرت عن إزالة ١١٦ حالة تعد بنطاق ٩ مراكز بإجمالي مساحة بلغت ١٢٢٥٦ م٢ عبارة عن إزالة ١٩ حالة تعدي بمساحة ٧٢٧٠ م٢ على حرم الري بالرياح الناصري ببدر، كما تم تنفيذ ٢٤ قرار إزالة بمساحة ١٩٥٢ م٢ على مجرى نهر النيل بكوم حمادة .

كما تم إزالة ٥٣ حالة تعد بمساحة ١٢٧٥ م٢ على حرم نهر النيل بالرحمانية، فيما تم إزالة ٩ حالات تعد على مساحة ٧٣٥ م٢ على حرم النيل بالمحمودية عبارة عن مباني وأسوار بالطوب الأبيض ومزروعات ، كما تم إزالة حالتي تعد على الأراضي الزراعية بمدينة الدلنجات وقرية الوفائية على مساحة ٥٠٠ م٢، كما تم فك شدة خشبية لعمل أعمدة خرسانية وتم التحفظ على معدات البناء .

كما تم إزالة ٣ حالات تعد بمساحة ٢٥٠ م بالأبعادية بدمنهور عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض، فيما تم إزالة حالة تعدي بمساحة ١٢٠ م٢ بنطاق قرية بركة غطاس بأبو حمص عبارة عن قواعد خرسانية، كما تم إزالة حالتي تعدي فى المهد على الأراضي أملاك الدولة بمساحة ٨٠ م٢ بقرية الحمراء بوادي النطرون عبارة عن مباني من الطوب البلوك والطوب الأحمر .

كما تم إزالة ٣ حالات تعدي بمساحة ٧٤ م٢ على حرم الصرف عبارة عن مباني على الطريق العام بنطاق قرية ديبونو بإدكو ، كما تم إزالة ٩ حالات تعد بمساحة ٧٣٥ م٢ ومتابعة إستعدادات المدارس لإستقبال العام الدراسي الجديد بالمحمودية .

كما تم تكثيف المتابعات لجميع القطاعات حيث جاري استكمال أعمال تغطية ترعة ٤٠٠ مغازي التابعة لقرية كوم النصر بطول ٣٥٠ م٢ والتابعة للخطة الإستثمارية للعام المالي الحالي .

كما تم متابعة سير العمل بالمركز التكنولوجي والتأكيد على حسن التعامل مع الجميع وتقديم أفضل الخدمات .

وتم إزالة ٩ حالات تعد على مساحة ٧٣٥ م٢ على حرم النيل بنطاق عدد من قرى المركز عبارة عن مباني وأسوار بالطوب الأبيض ومزروعات ، وتم متابعة إجراءات الغلق للمحال التجارية والمطاعم والمقاهي بنطاق شوارع المدينة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع المخالفين، كما تم متابعات يومية لعمل الفرق المتنقلة والثابتة للتطعيم ضد فيروس كورونا بالتنسيق مع الإدارة الصحية بالمحمودية .

كما تم رفع ١٧٠ طن قمامة بنطاق المدينة والوحدات المحلية القروية إلى جانب حملة نظافة بنطاق المستشفى العام ونقلها للمقلب الرئيسي بمدينة إدكو ، كما تم صيانة ٢٨ كشاف إنارة وصيانة محول قرية صابر العقارى بالتنسيق مع هندسة كهرباء المحمودية.