البحيرة تواصل حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على استمرار تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة؛ لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدي على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب .

وأكد في تصريحات له التنسيق مع كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فوراً للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين .

وأسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة والزراعية التى نفذتها الوحدات المحلية لمراكز (الدلنجات – دمنهور – المحمودية ) عن إزالة ٤ حالة تعد على مساحة ٨٤٧ م٢ عبارة عن إزالة حالتي تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة ٦١٧ م٢ بقرى المسين وكوم زمران بالدلنجات عبارة عن ردم حفر لإنشاء قواعد خرسانية وفك شدة خشبية بدون ترخيص .

كما تم إيقاف أعمال على مساحه ١٦٠ م٢ بقرية البرادعي بزاوية غزال بدمنهور عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض طولية وعرضية ، وإزالة حالة تعد بالمهد على الأرض الزراعية بمساحة ٧٠ م٢ بقرية الشرم التابعة لقرية سرنباي بالمحمودية .

كما وجه محافظ البحيرة بضرورة إستمرار حملات رفع الإشغالات لتيسير الحركة المرورية، وللحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمحافظة مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الإحتياطات والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وذلك حفاظاً على سلامة وأرواح المواطنين .

ونفذت الوحدات المحلية بمراكز المحافظة حملات مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق وقسم الإشغالات أسفرت عن إزالة ٣٧١ حالة إشغال مخالف ما بين ثابت ومتحرك بنطاق الشوارع والميادين بمركز ومدينة دمنهور، و ٤٧ حالة إشغال طريق بنطاق الطرق والشوارع بمركز ومدينة وادي النطرون .

كما تم تنفيذ ١٥٠ حالة إشغال طريق مخالفة بكفر الدوار بنطاق شوارع (شارع الحدائق – شارع المحكمة – شارع بورسعيد) كما تم تحرير ٤ محاضر .