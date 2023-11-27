البحيرة: تنفيذ 177 مشروعا بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى بتكلفة 14.1مليار جنيه

أكدت الدكتوره نهال بلبع – نائب محافظ البحيرة أنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسى – رئيس الجمهورية، شهدت البحيرة طفرة وثورة في كافة المجالات وعلى جميع الأصعدة، تم خلالها تحقيق إنجازات عديدة خلال فترة قصيرة من الزمن.

وأشارت إلى أن البحيرة شهدت طفرة كبيرة في مشروعات مياة الشرب بمدن ومراكز المحافظة وذلك اتساقاً مع توجه الدولة المصرية لتلبية احتياجات المواطنين من المرافق الحيوية التي تمس حياتهم اليومية خاصةً فى قطاع مياة الشرب والصرف الصحي

وشهد قطاع مياه الشرب والصرف الصحى منذ 2014حتى الآن تنفيذ 177 مشروع بإجمالي تكلفة بلغت14.1مليار جنيه تمثلت في (97 مشروع صرف صحي بتكلفه 6.4 مليار جنية و80 مشروع مياه شرب بتكلفه 7.7مليار جنيه)، حيث تم تنفيذ 69 مشروع صرف صحي و جارى العمل بـ 73 مشروع بتكلفة 10.3 مليار جنيه ) و كذا تنفيذ 28 مشروع مياه شرب وجارى العمل بـ 7مشاريع بتكلفه 3.8 مليار جنيه، وفق بلبع.