البحيرة تعلن ارتفاع كميات الأرز الشعير الموردة لشون المحافظة إلى 57.4 ألف طن

تستمر أعمال توريد محصول الأرز بالبحيرة بالتنسيق مع كافة القطاعات المعنية، حيث بلغ إجمالي ما تم توريده لشون البحيرة من الأرز الشعير حتى اليوم 57453 طن بتوريد 167 طن من إجمالي المساحة المنزرعة والتى تبلغ 174.9 ألف فدان.

ومن الجدير بالذكر أن نقاط التجميع لإستلام الأرز الشعير 20 نقطة تجميع بمراكز ( المحمودية – إيتاي البارود – شبراخيت – الرحمانية – دمنهور – الدلنجات – كفر الدوار – إدكو – رشيد – النوبارية – أبو حمص – كوم حمادة – حوش عيسى ) وأن إجمالي السعة التخزينية تبلغ 291 ألف و700 طن.

يأتى ذلك فى إطار جهود الدولة المصرية لتوفير الأمن الغذائي لجميع المواطنين، وتنظيم عملية التداول والتوريد والتعامل على أرز شعير.

فى إطار الجهود المبذولة لمحافظة البحيرة لتكثيف الحملات اليومية والمتابعة المستمرة لحركة توريد الأرز وإنتظام أعمال التوريد ومراقبة حالة التخزين بالشون للتحقق من جودة الأرز المورد، وتكثيف الحملات الرقابية والتموينية على الشون للتأكد من الإلتزام بكافة التعليمات والقضاء على السوق السوداء وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المهندس مجدي الخضر بتنفيذ حملة تموينية بمركز رشيد أسفرت عن ضبط 20 طن أرز شعير محلي بمخزن غير مرخص تم تجميعهم لحجبهم عن التداول بالاسواق كسلعة إستراتيجية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.