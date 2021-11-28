البحيرة تعلن إعادة أكثر 240 فدانا لأملاك الدولة في وادي النطرون

من غير الجادين

أكد اللواء هشام آمنة – محافظ البحيرة على أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون قامت باسترداد 4 قطع أراضي بمنطقة الدبلوماسين بمساحة إجمالية 240 فدان و15 قيراط من غير الجادين .

وأضاف أن ذلك يأتي في ضوء حرص المحافظة على التعامل بكل حزم مع كافة أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة وسحب الأراضي من غير الجادين منهم، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وذلك لردع المخالفين وإسترداد حق الدولة.

وأوضح محافظ البحيرة أن هذا الأمر جاء في ضوء اللجنة المشكلة لاسترداد أراضي أملاك الدولة من غير الجادين، وذلك باتخاذ الإجراءات القانونية ووضع لافتات “أرض مستردة أملاك دولة” عليهم .

وشدد محافظ البحيرة على استمرار تلك الحملات لإستعادة حق الدولة والشعب وعدم التهاون والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية للحفاظ على مقدرات الوطن وحق الشعب والأجيال القادمة منها .

كما أكد اللواء هشام آمنة – محافظ البحيرة – على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على المجاري المائية والأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فوراً للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين .

وأضاف أن حملات إزالة التعديات التى نفذتها الوحدات المحلية لمركزي وادي النطرون ودمنهور أسفرت عن إزالة 4 حالات تعدي على مساحة بلغت 1637 م2 عبارة عن إزالة حالتي تعدي في المهد على الأراضي الزراعية بمساحة 1477 م 2 بنطاق الوحدة المحلية لقرية الحمراء بوادي النطرون، عبارة عن مبنى وسور من الطوب البلوك ، كما تم إزالة حالتي تعدي بمساحة 160 م2 بقرية سنهور بدمنهور .