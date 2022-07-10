«البحيرة» تطرح مناقصة لرصف 10 طرق بنطاق مراكزها والصيانة السنوية للجسور

طرحت محافظة البحيرة عددا من المشروعات في نشاط رصف الطرق بنطاقها والتي من المفترض أن يتم فض المظاريف الفنية خلال الشهر الجاري، وذلك في ضوء القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.

وتتمثل تلك المشروعات في استكمال رصف طريق شبراخيت – إيتاي البارود بمركز شبراخيت، بالإضافة لاستكمال رصف جسر مصرف شبراخيت الرابط بين طريق دمنهور – دسوق وطريق دمنهور – شبراخيت مركز الرحمانية.

كما تم طرح مشروع استكمال رصف جسر ترعة الرشيدية ( طريق الموقف الجديد ) بمدينة رشيد بمركز رشيد، كما تم طرح مشروع رصف جسر ترعة ساحل مرقص الرابط بين الطريق الزراعي من كوبري التوفيقية بمدينة شبراخيت ومدينة الرحمانية بمركز شبراخيت، بالإضافة لاستكمال رصف جسر ترعة الخندق الشرقي بمدينة إيتاي البارود بمركز إيتاي البارود.

وشملت المشروعات التي تم طرحها رصف شارع التحرير بمدينة الدلنجات بمركز الدلنجات، إضافة إلى رصف طريق الكوم الأخضر ( حتى الكنيسة ) مركز حوش عيسى، ورصف طريق مشروع عبدالقادر الرابط بين مدينة حوش عيسى بطريق جسر ترعة النوبارية وطريق الريكو حتى المقابر بمركز حوش عيسى، علاوة على استكمال رصف طريق جسر ترعة الفيرانية بمركز دمنهور.

وفي نفس السياق طرحت محافظة البحيرة مناقصة عامة سنوية فئات بنود أعمال رد الشىء لأصله – رصف طرق – صيانة الطرق والجسور بنطاق محافظة البحيرة للعام المالي الجاري، على أن يتم فض مطاريفها الفنية يوم 23 يوليو الجاري.

وكان قد أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، خلال يونيو الماضي تكثيف الجهود لإنهاء جميع أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق وعمل الصيانة الدورية لها، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة لتحقيق السيولة المرورية وتحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف أن مشروعات رصف الطرق لها الأثر الأكبر فى تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين خاصة فى القرى، وتيسير حركة المرور، وتسهيل تحرك المواطنين خلال تنقلاتهم.

وأوضح محافظ البحيرة أنه خلال أربع سنوات فقط تم رصف أكثر من ألف طريق بمدن ومراكز وقرى المحافظة بأطوال تتجاوز 1100 كيلو متر بتكلفة 1.6 مليار جنيه.

وشدد محافظ البحيرة على التنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية ومسئولى الطرق والرصف بالالتزام بالبرنامج الزمنى والاشتراطات والمواصفات الفنية للتنفيذ مع حصر جميع الطرق التى تحتاج لرفع كفاءة لإدراجها بالخطط القادمة.

وفى هذا السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت برئاسة اللواء عماد الدكرورى بمتابعة أعمال رصف شارع السيد محفوظ وامتداده بطول 360 مترا بتكلفة اجمالية 750 ألف جنيه وذلك لتحقيق السيولة المرورية والتيسير على المواطنين.