البحيرة تطرح عددا من مشروعات الطرق والكباري على شركات المقاولات

طرحت محافظة البحيرة، عددا من المشروعات الخاصة بقطاع الطرق والنقل، وذلك ضمن خطة المحافظة خلال العام المالي الجديد 2023 – 2024.

وتشمل تلك المناقصات حسب تقرير صادر عن المحافظة، استكمال أعمال الطبقة الاسفلتية السطحية بالطريق الدائري الرابط بين طريق ادكو رشيد وطريق رافد الدولي الساحلي بمدينة ادكو.

كما تم منافسة إحلال وتجديد شارع المصيف بمركز إدكو، إضافة إلى استكمال طريق مدرسة الزراعة بمركز بدر، حيث من المقرر أن يتم فض المظاريف لتلك المناقصات يوم 22 أغسطس الجاري.

كما تم طرح مشروع استكمال كورنيش دمنهور حتى محور المحمودية مرحلة ثالثة بمركز دمنهور، إضافة استكمال رصف طريق جسر مصرف كوم حمادة بمركز الدلنجات، ومن المقرر أن يتم فض المظاريف الفنية لتلك المناقصات يوم 23 أغسطس الجاري.

كما تم طرح مشروع إحلال وتجديد كوبري الجمالون على مصرف جسر الإنشا بمركز المحمودية، إضافة إلى إحلال وتجديد كوبري ترعة شاكر بمركز الرحمانية.

كما تم طرح إحلال وتجديد كوبري على طريق الحدين – بدر أعلي مصرف التحدي بمركز بدر، إضافة إلى إحلال وتجديد كوبري مدخل الكوم الاخضر بمركز حوش عيسى.

وأكدت محافظة البحيرة، أن تلك العطاءات تخضع للقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، كما بلغت قيمة مبالغ التأمين لها الى نحو 686 ألف جنيه.

كان قد وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة السابق العام الماضي باعادة توجيه اعتماد مبلغ وقدره 17 مليونا و763 ألف جنيه بالخطة الاستثمارية للعام المالى 2021/2022 لاستكمال أعمال تطوير ورفع كفاءة وصيانة كورنيش دمنهور حتى التلاقى مع محور المحمودية.

حيث أكد محافظ البحيرة وقتها أنه يمثل مدخلا جديدا لمدينة دمنهور وطريق تبادلى للزراعى السريع وسيحقق سيوله مروريه ويربط محور المحمودية بمحور الليثى الذي يعد امتداد لمحور فوة الصحراوى.

وقامت إدراة التخطيط بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية بالمعاينة على الطبيعه وإعداد المقايسات التقديرية لاستكمال أعمال كورنيش دمنهور حتى التلاقى مع محور المحمودية ( أعمال التكاسى لترعة الخندق-أعمال إنشاء سور الكورنيش – أعمال الكهرباء للكورنيش والجزيرة الوسطى -أعمال الرصف).

وكانت وزارة التخطيط قد أكدت أن الجهات التنفيذية بالبحيرة تواصل جهودها على قدم وساق لتنفيذ كل المشروعات الخدمية والتنموية والانتهاء من أعمالها فى مواعيدها المحددة والتى بلغ عددها أكثر من 4000 مشروع فى كافة المجالات بتكلفة إجمالية بلغت قيمتها ما يربو على 80 مليار جنيه.